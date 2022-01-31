Esra Erol'a Elif Yıldırım konusunda tepkiler dinmiyor! Doğa Rutkay da paylaşım yaptı

Esra Erol'un 18 yaşındaki Elif'e tavrı günlerdir konuşuluyor. Erol yayına çıkmak istemeyen ve sinir krizi geçiren genç kadını azarlayarak "18 yaşındasın kızım sen! Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin?" tepki göstermişti. Erol'un bu sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. Bergüzar Korel arkadaşına destek olurken Hazal Kaya sert ifadeler kullanmıştı.

Erol'a oyuncu Hazal Kaya'dan sonra Doğa Rutkay'dan da tepki geldi.

Doğa Rutkay yaptığı paylaşımda "Bu nasıl bir yayın? Biz kızlarımızı kadınlarımızı korumaya, bunca insan birlikte mücadele ederken, kampanyalar, imzalar atılırken! Kadın kadına kardeş olup sahip çıkmaya çalışırken bu olacak iş midir? Kınıyorum!" dedi.



