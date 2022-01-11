Esra Erol'a katılan genç kadının üzücü hikayesi! Eşi 'MİT görevlisi ve askerim' diyerek herkesi dolandırmış

ATV ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelen Esra Erol'da programının son bölümünde, annesiyla birlikte canlı yayına katılan Hayriye Ayer'in hikayesi damga vurdu. İlk olarak eşinden şiddet gördüğünü anlatan Hayriye Ayer, başından geçen korkunç olayı canlı yayında itiraf etti.

"EŞİM ESKİ SEVGİLİSİNİ GÖRÜNCE ÇILGINA DÖNDÜ"

Yılbaşı akşamı eşi Mesut Ayer ile bir mekana gittiklerini belirten Hayriye Hanım, "Eşimin eski sevgilisi Fatma da yan taraftaki mekandaydı. Gecenin ilerleyen saatlerinde, bizim olduğumuz mekana geldi. Eşimin yakın arkadaşıyla samimi hareketler sergiledi. Eşim bunu görünce kıskançlık krizine girdi. Alkollü olduğunu fark ettiğim için 'Hayatım huzursuz olacağız, her şeyi tadında bırakalım, evimize gidelim' dedim. O cümlenin ardından deliye döndü" dedi.

"MEKANDA ŞİDDET UYGULADI"

Eşinden şiddet gördüğünü dile getiren Hayriye Hanım, "Önce ensemden bastırdı masaya doğru, kollarımı sıktı. Hepsi mekanda oldu. 'Gidelim' diye ağlamaya başladım, 'Kapa çeneni daha kötü olur' dedikten sonra sustum. Bir şekilde ev döndük. Yolda giderken 'Senden utanıyorum, beni rezil ettin' gibi şeyler söyledi. Eve götürdükten sonra, evdeki ruhsatsız silahını aldı ve 'Ben orayı dağıtacağım' dedi. Engel olmak isteyince beni duvara çarptı ve gitti"

BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Hayriye Hanım, eşini affettiğini ve ardından hamile olduğunu öğrendiğini dile getirdi. Ancak müjdeli haberi öğrendikten sonra düşük yaptığını belirten Hayriye Hanım, "Eşim aldı beni hastaneye götürdü. Ardından annemi hastaneye getirdi. Beni annemle bırakıp dostunun yanına gitti" dedi.

Eşinin ihanetini öğrendikten sonra evi terk etmek istediğini dile getiren Hayriye Hanım, tehdit edildiğini belirterek "Polisi aradım, evden çık dediler. Ben de evden çıktım ancak kapıda Mesut'la karşılaştım. Beni darp ederek kapının oraya kadar götürdü" şeklinde konuştu.

"400 BİN TL BORCUM VAR"

Eşi tarafından sadece manevi değil maddi olarak da zarar gördüğünü dile getiren Hayriye Hanım, Mesut Bey için 200 bin TL'lik kredi çektiğini belirtti. Hayriye Hanım, "Anneme çektirdiği krediyle birlikte toplam yaklaşık 400 bin TL borcum var. 17 tane cumhuriyet altınımı da aldı" dedi.

KAYINVALİDESİNİ DE DOLANDIRDI!

Hayriye Hanım ise "Bana 'Anne paraya ihtiyacım var. Toprakları satacağım kapatacağım borcu. Bana iki ay için kredi çek' dedi. 78 bin TL verdim, geri ödemesi 117 bin TL. Banka benim emekli maaşıma el koydu ödeyemediğimiz için. Bizi ne hale soktu" diyerek damadı tarafından dolandırıldığını açıkladı.

"MİT GÖREVLİSİ OLARAK TANITTI"

Öte yandan Mesut Bey'in kendisini MİT görevlisi olarak tanıttığı ve insanları dolandırdığı iddia edildi. 4 resmi 2 dini nikahlı evlilik yapan Mesut Bey'in 9 yıl önceki eşi canlı yayına telefonla bağlanarak "Hayriye Hanım'ın yaşadıklarını ben de yaşadım. Bana da eski asker emeklisi, MİT görevlisi olarak tanıttı. Benim aileme de kredi çektirdi ve ödemedi. Beni de birkaç kişiyle aldattı. Ayrılma nedenimiz ise Fatma Hanım" dedi.

"BEŞ YILIMI ZEHİR ETTİ"

Fatma Hanım da canlı yayına telefonla bağlanarak "Beş yılımı bana zehir etti. Hayriye Hanım her dediğine katılıyorum. Ben Hayriye Hanım'la çok konuşma istedim ama Mesut engel oldu" şeklinde konuştu. Fatma Hanım, Mesut Bey'in kendisini MİT görevlisi olarak tanıttığı iddialarını da doğruladı.



