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Esra Erol bir anneyi daha evladına kavuşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 21:51 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında duygusal anlar yaşandı. 19 yaşındaki genç anne 3 haftadır göremediği 11 aylık bebeğine Esra Erol sayesinde kavuştu. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan kadın çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Burcu Şahin isimli 19 yaşındaki genç kadın 3 hafta önce eşi Yunus Ş. ve ailesi tarafından kapı dışarı atılarak bebeği kendisinin elinden zorla alınmıştı. Esra Erol’da program avukatları vasıtasıyla 11 aylık bebeğin velayetinin anneye verilmesi amacıyla harekete geçildi.

Küçükçekmece 3. Aile Mahkemesinin vermiş olduğu karar ile velayet Burcu Şahin’e verildi. Esra Erol’da ekibi dün gece saatlerinde kolluk kuvvetleri ile birlikte Burcu Şahin’in eşi Yunus Ş.’nin yaşadığı eve giderek bebeği teslim aldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Babasını küçük yaşta kaybeden ve annesi tarafından terk edilen 19 yaşındaki Burcu Şahin, bebeğini almanın sevincini yaşadı. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Şahin, “Benim yaşadıklarımı çocuğum yaşamasın, annesizliğin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Kızıma bunu yaşatmak istemiyorum” diyerek Esra Erol’a teşekkür etti. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu kadın ve bu program Türkiye üzerinde operasyon yapan bir örgüt yalan olayları sırf reyting uğruna her türlü terbiyesizliği programına tasiyor
Kadın tam bir manyak yani programı izleyen bilir, çok da iyi birşey yapmamışsın o çocuk o annenin elinde inşallah o kadın gibi psikolojik bunalıma girmez.
19 yaşında kadın olmak anne olmak gerçekten yakışmıyor bu yaşta kendilerini mahvediyorlar ne aceleniz var bilmemki
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