Esra Erol bugün var mı? Esra Erol neden yok? 6 Şubat Atv yayın akışı

Esra Erol'da programı hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkıyor. Her hafta Türkiye'nin gündemini belirleyen program bugün Atv yayın akışında yer almadı. Program takipçileri ise Esra Erol bugün var mı? Esra Erol neden yok? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte 6 Şubat Atv yayın akışı...

ESRA EROL BUGÜN VAR MI?

Esra Erol'da programı bugün Atv'nin yayın akışında yok. Programın sunucusu Esra Erol konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erol paylaşımında;

''Yaşadığımız deprem felakati ve derin üzüntümüz nedeniyle bugün Esra Erol'da programını yapamıyoruz. Hepinizin aklı ve kalbi deprem bölgesinde'' ifadelerine yer verdi. İşte o paylaşım:

6 Şubat Pazartesi ATV Yayın Akışı

06:45 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı



