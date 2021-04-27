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Esra Erol'da 72 yaşındaki Yaşar amcanın isteği olay oldu! 'Acil başkasıyla evleneceğim'

27.04.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'un programında yine ilginç olaylar yaşandı. Evi terk eden eşinin ardından aşksız yapamadığını söyleyen 72 yaşındaki Yaşar Amca'nın talebi sosyal medyaya damga vurdu.

Esra Erol'da 72 yaşındaki Yaşar amcanın isteği olay oldu! 'Acil başkasıyla evleneceğim'

Esrol Erol'da yaşananlar yine herkesi hayrete düşürdü. Zonguldak'ta hayatını sürdüren, maden emeklisi ve hali vakti yerinde olan 72 yaşındaki Yaşar Amca, 2015 yılında, tam 52 sene evli kaldığı eşi Yaşare'yi kaybetmiş. 3 tane de çocuğu var.

Yalnızlığa alışık olmayan Yaşar amca, vefat eden eşi Yaşare'den sonra tek başına yaşayamadığı için yaklaşık 2 ay sonra evlenecek kadın aramaya başlamış. Birçok kadınla görüşmüş.

Ekran Alıntısı

Bu görüştüğü kadınlar da toplamda yaklaşık 200 bin TL civarında Yaşar amcayı dolandırmış. Ardından ise Ayten Ertürk ile evlenmiş.

ÇOCUKLARIYLA GÖRÜŞMÜYORDU

Yaşar amca, Ayten Hanım ile konuşmaya başladığında, Ayten Hanım’ın benim çocuklarım bana bakmıyor dediğini, kendisinin de mal mülkten bahsettiğini söyledikten sonra Ayten Hanım’ın bir gün görmedim dediğini bunun üzerine de kendisinin, ben kadınlara değer veririm dediğini aktardı. Ardından terminalden Ayten Hanım’ı aldığını söyleyen Yaşar Bey, daha sonrasında bir seferliğine Ayten Hanım’ı memleketine gönderdiğini, ama kendisinin gitmediğini çünkü oğullarının kendisini istemediğini, normalde anneleriyle görüşmeyen çocukların kendisi ile evlendikten sonra annelerinin üzerine düştüğünü ileri sürdü.

Yaşar amca, Ayten Hanım’ın 5 tane çocuğu olduğunu ama bir kere bile görüşmediklerini söyledikten sonra Ayten Hanım’ın hep telefonu ile oynadığını, şifresi olduğundan ne konuştuğuna da bakamadığını dile getirdi.

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'MADEM GELMEYECEK BENİM EVLENMEM LAZIM'

2 sene evli kaldıktan sonra da geçtiğimiz 22 Mart günü Ayten, "Oğlumla sigorta işimiz var Tekirdağ'a gitmem gerekiyor" diyerek evden kaçmış. Ardından ise eşi eve geri dönmeyeceğini söyleyen bir telefon açmış. Yaşar amcanın anlattığına göre; Ayten gitmeden önce öpücüklerin havada uçuştuğu, çok tutkulu bir aşkları varmış.

Yaşar amca yayındaki açıklamalarıyla olay oldu. "2 yıllık karım Ayten beni terk etti! Dönmeyecekse eve, boşanalım, ben acil başkasıyla evleneceğim" diyen 72 yaşındaki Yaşar amca isteği herkesi şoke etti.

Yaşar amca "Ben evlenmeden duramam" diyerek stüdyodaki herkesi güldürdü.


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Esra Erol Esra Erol'da
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