Esra Erol'da Fatma'nın son hali yürek yaktı! Eşi ve kumasıyla birlikte yaşıyordu...

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da bugün Fatma'nın son hali herkesi şaşırttı.

Anne Oruç'un iddialarının ardından da Fatma, Ahmet ve kaynanası canlı yayına bağlanmıştı ve Fatma, kaynanasıyla yaşadığını, dini nikahlı eşin evde kalmadığını ve çocuklara da kaynanasıyla birlikte baktıklarını açıklamıştı.

Bu bağlantıdan sonra Esra Erol'un daveti üzerine stüdyoya gelen Fatma, evin sorumluluğunu üstlendiğini, Gülşah'ın da arada sırada çocuklar için geldiğini söylemişti. Ayrıca Fatma ve Ahmet'le yaşadığını da itiraf etmişti.

Ahmet'in kendisine hırsızlık yaptırdığını ve başka erkeklere sattığını da belirten Gülşah, kendi yolunu çizmek istediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti. Türkiye'nin konuştuğu olay sonrasında Fatma baba evine geri dönmeyi kabul etmişti.

FATMA'NIN SON HALİ YÜREK YAKTI

Baba evine döndükten sonra tekrar kaçan Fatma'nın son hali ekran başındakilerin yüreğini yaktı.



