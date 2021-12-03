MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Erol'da Fatma'nın son hali yürek yaktı! Eşi ve kumasıyla birlikte yaşıyordu...

Esra Erol'da Fatma'nın son hali yürek yaktı! Eşi ve kumasıyla birlikte yaşıyordu...

03.12.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay Esra Erol'da Fatma'nın yaşadıkları damga vurmuştu. Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma'nın kaçırıldığını ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini ileri sürmüştü. Melahat Hanım'In açıklamalarının hemen ardından kızı Fatma, eşi Ahmet ve Ahmet'in dini nikahlı eşi Gülşah ile canlı yayına katılmıştı. Baba evine geri döndükten sonra tekrar kaçan Fatma'nın son hali yürekleri yaktı.

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da bugün Fatma'nın son hali herkesi şaşırttı.

0x0-esi-ve-kumasiyla-birlikte-yasiyordu-esra-erolda-fatmanin-son-hali-yurek-burktu-1638477342098

Anne Oruç'un iddialarının ardından da Fatma, Ahmet ve kaynanası canlı yayına bağlanmıştı ve Fatma, kaynanasıyla yaşadığını, dini nikahlı eşin evde kalmadığını ve çocuklara da kaynanasıyla birlikte baktıklarını açıklamıştı.

0x0-esi-ve-kumasiyla-birlikte-yasiyordu-esra-erolda-fatmanin-son-hali-yurek-burktu-1638477340739

Bu bağlantıdan sonra Esra Erol'un daveti üzerine stüdyoya gelen Fatma, evin sorumluluğunu üstlendiğini, Gülşah'ın da arada sırada çocuklar için geldiğini söylemişti. Ayrıca Fatma ve Ahmet'le yaşadığını da itiraf etmişti.

0x0-esi-ve-kumasiyla-birlikte-yasiyordu-esra-erolda-fatmanin-son-hali-yurek-burktu-1638477340631

Ahmet'in kendisine hırsızlık yaptırdığını ve başka erkeklere sattığını da belirten Gülşah, kendi yolunu çizmek istediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti. Türkiye'nin konuştuğu olay sonrasında Fatma baba evine geri dönmeyi kabul etmişti.

0x0-esi-ve-kumasiyla-birlikte-yasiyordu-esra-erolda-fatmanin-son-hali-yurek-burktu-1638477340540

FATMA'NIN SON HALİ YÜREK YAKTI

Baba evine döndükten sonra tekrar kaçan Fatma'nın son hali ekran başındakilerin yüreğini yaktı.

0x0-esi-ve-kumasiyla-birlikte-yasiyordu-esra-erolda-fatmanin-son-hali-yurek-burktu-1638477333178

0x0-esi-ve-kumasiyla-birlikte-yasiyordu-esra-erolda-fatmanin-son-hali-yurek-burktu-1638477336290


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bazı yorumlar insanın kanına dokunuyor!""Bazı yorumlar insanın kanına dokunuyor!"
Kökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettilerKökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettiler
Tarzıyla takipçilerini ikiye böldü! "Açıldıkça açıldın"Tarzıyla takipçilerini ikiye böldü! "Açıldıkça açıldın"
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Ücretler artırılmazsa kamuda çalışma barışı bozulacak

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Ücretler artırılmazsa kamuda çalışma barışı bozulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeniden kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeniden kuruldu

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Dehşet! Banyoda kanlar içinde bulundu: 'Not' detayı

Dehşet! Banyoda kanlar içinde bulundu: 'Not' detayı

Muharrem İnce: Millet İttifakı'nın Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum

Muharrem İnce: Millet İttifakı'nın Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum

Haluk Levent'ten Bakan Koca'ya 'SMA' sitemi: Ne yapacağız şimdi?

Haluk Levent'ten Bakan Koca'ya 'SMA' sitemi: Ne yapacağız şimdi?

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

MasterChef'e veda eden Pelin'in yeni adresi belli oldu!

MasterChef'e veda eden Pelin'in yeni adresi belli oldu!

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Zayıflamasıyla gündemde! "Çok yakışmış"

Zayıflamasıyla gündemde! "Çok yakışmış"

''Gururumla oynandı!''

''Gururumla oynandı!''

Saçlarını pembe yaptı! Görenler tanıyamadı

Saçlarını pembe yaptı! Görenler tanıyamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.