Esra Erol'da şaşkına çeviren olay! İki kardeşin eşleri birbirine kaçtı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında ilginç bir olay yaşandı. Programa katılan Feramus ve Miyase isimli kardeşler, eşlerinin kaçtığını söyleyerek yaşadıklarını anlattı.

"BEN ASKERE GİDİNCE ENİŞTEMLE İLİŞKİSİ BAŞLAMIŞ"

9 yıl önce kaçarak evlendiği Tuğba Çelikbaş'ın kendisini 3 yıldır aldattığını söyleyen Feramus Çelikbaş, "3 tane çocuğumuz var. Eşimin yaşı küçük olduğu için 2 kez severek kaçtık. Evlendikten sonra çok mutluyduk çocuğumuz oldu. Ben askere gidince de eniştem Sami ile ilişki yaşamaya başlamış. Sami de benim amcamın oğlu oluyor" dedi.

"EŞİM GÖĞSÜNE TUĞBA'NIN BAŞ HARFİNİ YAPTIRMIŞ"

Miyase ise "7 yıllık evliyim. 5 ve 1,5 yaşlarında iki çocuğumuz var. İhaneti ben ortaya çıkardım. Gelinimiz, kardeşim işe gidince kocama mesaj atarak 'Feramus çıktı, sen gel' diye. Ben mesajı görünce eşime sordum ama bir şey olmadığını söyledi. Anneme ve babama söylerim dediğimde de 'onlar bana ne yapacak?' dedi. Eşim göğsüne gelinimiz baş harfi T'yi göğsüne dövme yaptırmış. Yanıma gelmediği için ben görmedim" ifadelerini kullandı.

"5 YAŞINDAKİ TORUNUM, ANNESİ VE ENİŞTESİNİ GÖRMÜŞ"

Damadı ve gelini kaçan anne Nevriye de yaşanan ihanet olayına isyan ederek şunları söyledi: "Bana komşular 'damadın, gelinin evine giriyor' dedi ama ben inanmak istemedim. Çocuklarımın yuvalarının yıkılmasını istemedim o yüzden gözümle görmek istedim. İstanbul'a gittim gerçekleri öğrenmek için. 5 yaşındaki torunum bunları görmüş onlar da çocuğa şiddet uygulamış. Oğlumu işe gönderince 3 tane çocuğunun yanında damadımla buluşuyormuş. Terbiyesiz kadın. Torunum bana onların ilişkisini söylemesin diye bizi görüştürmediler.

"EŞİM BENİ DAHA ÖNCE DE İKİ KEZ ALDATTI"

Eşinin kendisini iki kere aldattığını söyleyen Miyase, "Ben sadece çocuklarım için katlandım. Beni çok dövdü, gözlerim mosmor oldu. Ailemin yanına gittiğimde de beni geri yolladılar. Gözümün önünde 9 Haziran'da çocuklarımın elinden tutup götürdü" şeklinde konuştu.

"EVDE YÜZLEŞTİK, SONRA BERABER GİTTİLER"

Eşinin 2 yaşındaki kızını "Bunun babası sen değilsin" diyerek götürdüğünü söyleyen Feramus, "9 aylık bebeğim için DNA testi yaptırmak istiyorum. Annem, eşimin enişteme mesaj attığını öğrenince eve gitmemi istedi. Sonra ablam ve eniştem bize gelince yüzleştirdik. Sami ilişkiyi kabul etmedi ama Tuğba doğruladı. Sonra Tuğba, Sami'nin elinden tutup gitmeye çalıştı, çocuğu da aldı. Onlar giderken biz bir şey yapamadık. Bizimle yüzleşmek istiyorlarmış ama daha aramadılar" dedi.



TUĞBA: KOCAM BENİ SATMAYA ÇALIŞTI

Yaşananların ardından canlı yayına bağlanan Tuğba, "Sami ile beraberiz. iki yaşındaki çocuğumun babası da Sami. 3 yıldır birlikteyiz. Eşim beni para karşılığı başka birine pazarlamaya çalıştı. Benim küçük kızımı ver boşanalım dedim ama o istemedi" şeklinde konuştu.



