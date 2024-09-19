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  4. Esra Erol'da 'Tek suçum güzel olmak' demişti! Yazgül estetik doktoruna koştu! Yeni halini 'Shakira oldum' diyerek paylaştı

Esra Erol'da 'Tek suçum güzel olmak' demişti! Yazgül estetik doktoruna koştu! Yeni halini 'Shakira oldum' diyerek paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
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Esra Erol'un programına eşiyle yaşadığı sorunlar yüzünden katılan Yazgül canlı yayındaki 'Tek suçum güzel olmak' sözüyle hafızalara kazındı. Eşiyle boşanan ve kendine yeni bir hayat kuran Yazgül şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Yazgül şimdi de estetik doktorunun kapısını çaldı ve karın germe ameliyatı oldu. Son halini ise 'Shakira oldum' diyerek paylaştı.

Esra Erol'da 'Tek suçum güzel olmak' demişti! Yazgül estetik doktoruna koştu! Yeni halini 'Shakira oldum' diyerek paylaştı

MYNET-Eltileriyle ve eşiyle yaşadığı problemler yüzünden Esra Erol'un programına çıkan ve canlı yayındaki 'Tek suçum güzel olmak' sözüyle hafızalara kazınan Yazgül şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Eşiyle boşanan ve kendine yeni bir hayat kuran Yazgül son olarak güzellik için estetik doktorunun kapısını çaldı.

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Karın germe işlemi için ameliyat masasına yatan Yazgül son halini de 'Shakira oldum' diyerek paylaştı.

ESTETİK

YORUM YAĞDI

Yazgül'ün bu görüntülerine ise sosyal medyada yorum yağdı. Yazgül'e; 'Bunları ünlü edende suç', 'bu hâl ne?' yorumları yapıldı.

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Esra Erol
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