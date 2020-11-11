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Esra Erol'da Utku'nun gözyaşları kahretti! 'Böyle anne olmaz olsun'

11.11.2020 10:52 | Son Güncelleme:
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Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’un programında yaşanan hayat Hikayeleri izleyicisi ile buluşturmaya devam ediyor. Programa katılan 18 yaşındaki Utku bugüne kadar sesini bile duymadığı annesi Fikriye’yi görebilmek için Esra Erol’un kapısını çaldı. Utku’nun hayat hikayesi herkesi derinden etkiledi. 9 aylıkken Utku’yu bırakıp giden bir daha da hiç haber alamayan Utku, Esra Erol’dan yardım istedi.

Esra Erol'da programında 'böyle anne olmaz olsun' dedirten olay! Esra Erol'un programında yaşanan hayat hikâyeleri izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor.

"Annem Fikriye beni 9 aylıkken bırakıp gitti. Bir daha da hiç haber alamadım" diyen Utku, gözyaşları içinde Esra Erol'dan yardım istedi. Utku Ercan "Kaç yıldan beri bu acıyı çekiyorum. Annesiz olmak çok zor, ne olur annemi bulun." diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

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ESRA EROL ANNESİNİ BULDU

Kısa süre içinde müjdeli haber Esra Erol'dan geldi. Başarılı sunucu Esra Erol, 18 yaşındaki Utku Ercan'ın 9 aylıkken bırakıp gittiği ve bir daha hiç haber alamadığı annesi Fikriye Ankut'u buldu.

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YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTEMEDİ

Öte yandan Esra Erol, Fikriye Ankut ile görüştüğünü ve stüdyoya getirdiğini açıkladı. Ancak anne Fikriye Ankut "Ben kendi düzenimi kurdum" diyerek, 18 yaşındaki oğlu Utku Ercan'ın yüzünü bile görmek istemediğini söyledi" dedi.

Oğlunun yüzünü bile görmek istemeyen anne Fikriye Ankut'un bu sözleri böyle anne olmaz olsun dedirtti.

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