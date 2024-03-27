Esra Erol'dan kadın muhtar adaylarına tam destek! 'Pozitif ayrımcılık yapıyorum'

Atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Esra Erol'da programı her bölümüyle büyük ses getiriyor. Programda işlenen konular ve konuklar sosyal medyada gündem olmayı başarıyor.

Seçim sürecine girdiğimiz şu günlerde ünlü sunucu Esra Erol bu defa kadın muhtar adaylarına destek vermeye başladı. Türkiye’nin her yerinden gelen ve muhtarlığa aday olan onlarca kadın aday Esra Erol’da programında sesini duyurma imkanı buluyor.

Programda kendilerini tanıtma fırsatı bulan kadın muhtar adayları, Esra Erol'a hediyeler getiriyor, yayın sonrasında toplu fotoğraf çektirebiliyorlar.

'POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYORUM...'

Konuya dair açıklamalar yapan ünlü sunucu Esra Erol 'Kadın iyileştikçe toplum değişiyor. Toplum iyileşiyor. O yüzden güçlü kadınlar toplumun değişmesinde öncülük ediyorlar. Her geçen gün bu kadınları tanımaktan mutluluk duyuyorum. Yolunuz açık olsun. Pozitif ayrımcılık yapıyorum, bununla da gurur duyuyorum' dedi.





