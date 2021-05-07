Esra Erol DNA sonucunu açıklayınca göbek atmaya kalktı!

Esra Erol'a başvuran Berna Balaban, 4 yıl birliktelik yaşadığı Mehmet Ateş ile aralarında dini nikah olduğunu belirtti. Mehmet Ateş asker kaçağı olduğu için resmi nikah kıyamadıklarını belirten Balaban şöyle konuştu: "Devlette bazı sorunları olduğu için nikah kıyamıyoruz. Mehmet ile nikah kıyamamamızın nedeni annesi zaten. Mehmet'ten ayrıldığım gün karakola sığındım.

Mehmet ile tartıştığımız için bana zarar vereceğinden dolayı korktum. O gün de babamı buldum. Babam beni bir çeyrek altın karşılığında amcamın oğlu ile evlendirdi. 2 ay evlerinde kalınca 2 aylık hamile olduğumu öğrendim. Amcam ve ailesi çocuğumu kabul etmiyordu.

"BANA BENZEMİYOR DİYE BIRAKIP GİTTİ"

Mehmet'e çocuk senden dediğimde bana inanmadı. Çocuğun kendinden olmadığını her zaman söylüyordu ben doğum yapınca çocuk bana benzemiyor deyip beni bıraktı gitti. Ben o hastanede günlerce kaldım parasızlıktan dolayı hastaneden çıkamadım, Mehmet'in çıkıp çocuklarına sahip çıkmasını istiyorum. Ben babasız büyüdüm çocuklarımın da öyle büyümesini istemiyorum Mehmet çocuklarına sahip çıksın"