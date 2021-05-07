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Esra Erol DNA sonucunu açıklayınca göbek atmaya kalktı!

07.05.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'un programına katılan Berna Balaban, 4 yıldır dini nikahlı birliktelik yaşadığı Mehmet Ateş'in çocuklarını reddettiğini ifade etti. Mehmet Ateş ile canlı yayında yüzleşen Balaban, çocukları için DNA testi istedi. DNA sonucunda Berna Hanım'ın çocuklarının babasının Mehmet Ateş olduğu belli oldu. Sonuçlarının açıklanmasının ardından Berna Balaban, stüdyoda kalkıp oynamak istedi, fakat bu talebi kabul edilmedi.

Esra Erol'a başvuran Berna Balaban, 4 yıl birliktelik yaşadığı Mehmet Ateş ile aralarında dini nikah olduğunu belirtti. Mehmet Ateş asker kaçağı olduğu için resmi nikah kıyamadıklarını belirten Balaban şöyle konuştu: "Devlette bazı sorunları olduğu için nikah kıyamıyoruz. Mehmet ile nikah kıyamamamızın nedeni annesi zaten. Mehmet'ten ayrıldığım gün karakola sığındım.

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Mehmet ile tartıştığımız için bana zarar vereceğinden dolayı korktum. O gün de babamı buldum. Babam beni bir çeyrek altın karşılığında amcamın oğlu ile evlendirdi. 2 ay evlerinde kalınca 2 aylık hamile olduğumu öğrendim. Amcam ve ailesi çocuğumu kabul etmiyordu.

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"BANA BENZEMİYOR DİYE BIRAKIP GİTTİ"

Mehmet'e çocuk senden dediğimde bana inanmadı. Çocuğun kendinden olmadığını her zaman söylüyordu ben doğum yapınca çocuk bana benzemiyor deyip beni bıraktı gitti. Ben o hastanede günlerce kaldım parasızlıktan dolayı hastaneden çıkamadım, Mehmet'in çıkıp çocuklarına sahip çıkmasını istiyorum. Ben babasız büyüdüm çocuklarımın da öyle büyümesini istemiyorum Mehmet çocuklarına sahip çıksın"

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KALKIP OYNAMAK İSTEDİ

Esra Erol, bugünkü canlı yayında DNA testinin sonucunu açıkladı. Ünlü sunucu, DNA testinin sonucuna göre Mehmet Ateş'in iki çocuğun da öz babası olduğunu söyledi.

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Bunun üzerine Berna Hanım kalkıp oynamak istedi fakat kabul edilmedi.

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Esra Erol, "İki çocuk keyfi sefadan herkes kendi hayatını yaşayacak diye yıllardır kimliksiz dolaşıyor. Baba dediğin babalık yapmıyor, çocukları bırakıyor" diyerek sitem etti.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
rezillik
Alnı açıkmış resmen zina çocuğu yapmış övünüyor yazıklar olsun bunları konuşturanlara .
Ben ARDAHAN lıyım..AHISKA TÜRK lerindendir soyum..Benim babam En büyük AMCA mın yanında bizi sevemezdiki ayıptır düşüncesiyle..Hatta birgün anlatıyor babam sofrada yemek yerken BÜYÜK YENGELERİ nin yanında RAHMETLİ ANNEME dediği söz gel otursana kız sofraya sözünden dolayı büyük yengeleri ''TERBİYEDE ARTIK KALMAMIŞ,ŞURAYA BAK BİZİM YANIMIZDA HANIMINA SESLENİYOR'' diyerek BABA mı eleştirip ayıplamışlar.. Çocuktum camda ANNEMİ yanağından öpmek isteyince ayıptır oğlum camı kapatalım öyle öpersin demişti..şimdide nerden nereye..TÜRK KADINI çocuğunun babasını DNA testiyle öğreniyor..

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