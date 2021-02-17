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Esra Erol: Gençler evlilikten uzak dursunlar

17.02.2021 02:29 | Son Güncelleme:
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Esra Erol: Gençler evlilikten uzak dursunlar

Ünlü sunucu Esra Erol, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Yıllarca televizyonda evlilik programı yapan Esra Erol, sosyal medyada ihanet olaylarının arttığını ve yuva yıktığını söyledi. Erol "Gençler evlilikten uzak dursunlar" dedi.

Ünlü sunucu Esra Erol, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

"SOSYAL MEDYA YUVA YIKIYOR"

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Esra Erol sosyal medyanın çok sayıda yuvanın yıkılmasına neden olduğunu söyledi. Erol, "Sosyal medya birçok ailenin yıkılmasına neden oldu. Filtrelerle insanlar kendilerini orada yansıtmıyor. Bu nedenlerle sosyal medyada ihanet olayları arttı. İki körlüğümüz var. Aile içindeki meseleleri göremiyoruz. Sosyal medyadaki olayları görüyoruz. Evin içinde bir gerçek aile oluşursa her şey daha iyi olur" dedi.

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Gençleri uyaran Esra Erol "Gençler evliliğe uzak dursunlar iyidir. Tabi ki bu işin yaşı yok ama kendinizi tanıdığınız
ne istediğinizi bildiğiniz, ne istediğinizin farkında olduğunuz dönemde aile kurumuna adım atıyor olmanız, sizin evlilik hayatınızı da şekillendirecek. Kendinizi tanıyın, ne hissediyorsunuz bilin. Bu çok büyük bir sorumluluk" dedi.

PROGRAMDA OLAN HER ŞEY GERÇEK

Atv'deki programıyla ilgili konuşan Esra Erol, "Orada olan her şey gerçek. Toplumda bunlar oluyor. Biz sadece bu olanları göremiyoruz. Bizim programımıza gelen herkes evrakları ile geliyor. Ben programda kendimi arabulucu olarak görüyorum. 'Bu kadar da olmaz' denilen olaylara biz de tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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