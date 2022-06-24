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Esra Erol gözyaşlarına boğuldu! Oğlunun ayaklarına kapandı

24.06.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'a başvuran ve 30 yıl sonra annesine kavuşan Ömür Kurşun, bu kez de babasıyla ilk kez karşı karşıya geldi. 30 yıldır oğlunu görmeyen baba, canlı yayında "Beni affet" diyerek oğlunun ayaklarına kapanıp gözyaşlarıma hakim olamadı. Baba ve oğlun kavuşması stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.

Esra Erol gözyaşlarına boğuldu! Oğlunun ayaklarına kapandı

Ömür Kurşun, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurarak 30 yıldır görmediği annesini bulmaya çalıştığını söyledi. Ömür'ün annesi dakikalar içinde bulundu. Yıllar önce evlatlık verilen annesinin tek fotoğrafıyla Esra Erol'un kapısını çalan Ömür'ün kavuşma anı Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.

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30 YIL SONRA GÖRDÜĞÜ OĞLUNUN AYAKLARINA KAPANDI

Kurşun'un annesinin ardından babasını da bulundu. 30 yılın ardından annesini Esra Erol'da bulan Ömür Kurşun adını dahi bilmediği babasına da Esra Erol'da programında kavuştu. 30 yıl sonra oğluna kavuşan baba Mustafa Şan, "Beni affet oğlum" diyerek Ömür'ün ayaklarına kapandı.

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ESRA EROL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Dakikalarca birbirine sarılan baba ve oğul gözyaşlarına boğuldu. Duygusal anların yaşandığı esnada Esra Erol başta olmak üzere stüdyodakiler de gözyaşlarına boğuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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