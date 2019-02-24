Esra Erol hamile mi? Ali Özbir'den şaşırtan yanıt

Instagram'da verdiği sert yanıtlarla sık sık gündem olan Esra Erol'un eşi Ali Özbir bu sefer takipçilerine müjdeli haberi verdi.

İşadamı Ali Özbir'le olan evliliğinde iki erkek çocuğa sahip olan sevilen televizyoncu Esra Erol'un şimdi de bir kız bebeğe hamile olduğu konuşuluyor.

Ali Özbir, bir takipçisinin "Sanırım bir hamilelik var!" yorumuna, "Evet bir tane kız inşallah :))" şeklinde cevap verdi.

Esra Erol-Ali Öznur çiftinin 8 yaşında İdris Ali, 4 yaşında Ömer Erol isminde iki çocukları var.

