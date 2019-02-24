MAGAZİN

Esra Erol hamile mi? Ali Özbir'den şaşırtan yanıt

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.02.2019 13:28 | Son Güncelleme

Sunucu Esra Erol hamile mi? Esra Erol'un aile fotoğrafının altına gelen soruya eşi Ali Özbir yanıt verdi. Özbir'in yanıtına göre Esra Erol hamile...

Esra Erol hamile mi? Ali Özbir'den şaşırtan yanıt

Instagram'da verdiği sert yanıtlarla sık sık gündem olan Esra Erol'un eşi Ali Özbir bu sefer takipçilerine müjdeli haberi verdi.

İşadamı Ali Özbir'le olan evliliğinde iki erkek çocuğa sahip olan sevilen televizyoncu Esra Erol'un şimdi de bir kız bebeğe hamile olduğu konuşuluyor.

Capture

Ali Özbir, bir takipçisinin "Sanırım bir hamilelik var!" yorumuna, "Evet bir tane kız inşallah :))" şeklinde cevap verdi.

Capture

Esra Erol-Ali Öznur çiftinin 8 yaşında İdris Ali, 4 yaşında Ömer Erol isminde iki çocukları var.

En mutlu meslekler belli oldu En mutlu meslekler belli oldu
Hikmet'ten Acun Ilıcalı'yı kızdıran soruHikmet'ten Acun Ilıcalı'yı kızdıran soru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol esra erol program esra erol doğurdu idris ali ali özbir

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Ozan Tufan gündem oldu

Ozan Tufan gündem oldu

La Liga'dan rekor bedelle Çin'e gitti

La Liga'dan rekor bedelle Çin'e gitti

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İlişki bitti bomba bir itiraf geldi

İlişki bitti bomba bir itiraf geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acun Ilıcalı Hikmet'i böyle uyardı: Sen on yıldır Survivor izliyorsun…

Hikmet'ten Acun Ilıcalı'yı kızdıran soru

Simge Sağın, 'Aşkın Olayım' klibi için üstsüz poz verdi

Simge Sağın yeni klibinde üstsüz!

Doğa Rutkay'dan olay gençlik paylaşımı

Gençlik fotoğrafını paylaştı, olay oldu

'Bir Aşk İki Hayat' Netflix'te mi yayınlanacak? Bergüzar Korel açıkladı

Netflix'te mi yayınlanacak?

Seda Akgül meydan okudu: Makyaj yok!

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

İşte Benim Stilim yarışmacısı Neslihan Doğrusöz'ün son hali olay oldu

İşte Benim Stilim yarışmacısının son hali olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.