Esra Erol, Türk Kızılayı ile birlikte “Uzaktan eğitime yakın destek” projesini başlattı

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katıldı. Kampanya "senin desteğin oldukça her ev bir okul" sloganıyla start aldı.

DESTEK ÇAĞRISI

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve Esra Erol, "Uzaktan eğitime yakın destek" kampanyasına ekran başındaki izleyicilerden ve kurumsal firmalardan destek istedi.

ÇOCUKLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Başarılı sunucu Esra Erol, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları için harekete geçti. Esra Erol, "Uzaktan eğitime yakın destek kampanyasında ben de varım. Türk Kızılayı'nın kampanyasına destek olmak için sms kampanyası başlatıyoruz. Kampanya sonucunda ihtiyacı olanlar tablet sahibi olacak." açıklamasını yaparak alkış topladı.

BİNLERCE KİŞİ BAĞIŞ YAPTI

Esra Erol'un programını izleyen milyonlarca kişi ise "senin desteğin oldukça her ev bir okul" diyerek kampanyaya destek oldu. Kampanyaya çok kısa sürede binlerce kişi bağış yaptı

