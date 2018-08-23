MAGAZİN

Esra Erol'u kızdıran yorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.08.2018 15:49 | Son Güncelleme

Eşi Ali Özbir ve çocuklarıyla fotoğrafını paylaşan sunucu Esra Erol, bir takipçisinin “Aman bir şey yazmayalım kocası hakaret eder” yorumuna sessiz kalmadı.

Esra Erol'u kızdıran yorum

Esra Erol, sosyal medya hesabından eşi Ali Özbir ve çocuklarıyla çekildiği fotoğrafı yayınladı. Ünlü sunucu, aile fotoğrafına, "Çocuklarla fotoğraf çektirmek sanıldığı kadar kolay değil. Herkese en kalpten sevgilerimizi sunarız. İyi bayramlar en mutlusundan en keyiflisinden hem de" notunu düştü.

"AMAN KOCASI HAKARET EDER" YORUMUNA TEPKİ
Bir takipçisinin “Aman bir şey yazmayalım kocası hakaret eder” yorumuna sessiz kalmayan Esra Erol, takipçisinin yorumuna şu sözlerle cevap verdi:
"Eğer ailesine laf eden biri olursa tabi! Yorum yaparken herkes sınırlarını bilirse. Buradaki durum şu; delirtip delirtip sonra karşına geçip 'işte bu deli' demek gibi bir şey! Herkesin bir sınırı, kırmızı çizgileri var. Eğer onları aşan biri olursa tepki vermek Allah'ın emri! Ben de sizin sayfanıza girip kocanıza ya da size kalp ve beyin süzgecinden geçirilmemiş bir cümle kurarsam ne demek istediğimi anlarsınız."

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol ali özbir

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