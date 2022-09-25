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Esra Erol'un kardeşi Eda Erol derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı ayağa kaldırdı! "Hollywood yıldızları gibisin"

25.09.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Esra Erol, ekran önü başarılarının yanı sıra kız kardeşi Eda Erol ile de adından söz ettiriyor. Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, iddialı sosyal medya paylaşımıyla ortalığı ayağa kaldırdı.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı ayağa kaldırdı! "Hollywood yıldızları gibisin"

Ablası Esra Erol'a benzerliğiyle dikkat çeken Eda Erol, son zamanlarda paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer alıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Eda Erol, son pozuyla Hollywood yıldızlarına benzetildi.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

Eda Erol iddialı pozuyla sosyal medyada olay oldu.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı ayağa kaldırdı!

Kırmızı elbisesiyle derin göğüs dekolteli poz verdi.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı ayağa kaldırdı!

Erol'un o pozuna, "Ateş ediyor", "Hollywood yıldızları gibisin" yorumları geldi.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı ayağa kaldırdı!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Eda Erol, ablasıyla paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı ayağa kaldırdı!

Geçtiğimiz günlerde ablasıyla pozunu paylaşan Erol, "Kırılamayan bir güven duygusu,konuşulmayan sevgi derinliği" diye yazmıştı.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı ayağa kaldırdı!

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı ayağa kaldırdı!

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı ayağa kaldırdı!

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı ayağa kaldırdı!

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