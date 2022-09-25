Esra Erol'un kardeşi Eda Erol derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı ayağa kaldırdı! "Hollywood yıldızları gibisin"

Ablası Esra Erol'a benzerliğiyle dikkat çeken Eda Erol, son zamanlarda paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer alıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Eda Erol, son pozuyla Hollywood yıldızlarına benzetildi.
Eda Erol iddialı pozuyla sosyal medyada olay oldu.
Kırmızı elbisesiyle derin göğüs dekolteli poz verdi.
Erol'un o pozuna, "Ateş ediyor", "Hollywood yıldızları gibisin" yorumları geldi.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Eda Erol, ablasıyla paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.
Geçtiğimiz günlerde ablasıyla pozunu paylaşan Erol, "Kırılamayan bir güven duygusu,konuşulmayan sevgi derinliği" diye yazmıştı.
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