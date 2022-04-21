Esra Erol'un kardeşi Eda Erol göbeği açık poz verdi! Karın kasları dikkat çekti

Eda Erol ünlü sunucu Alişan ile 2017 döneminde nişanlanmıştı ancak sonrasında kavga eden çift, yollarını ayırma kararı almıştı. Eda Erol o kararı, "Çok değerli nişanlımla yollarımızı iki medeni insan gibi ayırdık" ifadeleriyle duyurmuştu. Esra Erol'un kardeşi Eda Erol göbeği açık poz verdi.

ESRA EROL'UN KARDEŞİ EDA EROL'DAN GÖBEĞİ AÇIK POZ

Geçtiğimiz günlerde, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Eda Erol bu defa göbeği açık poz verdi.

Son zamanlarda spor yaptığı anları sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşan Erol'un, göbeği açık pozundaki karın kasları dikkat çekti.

Eda Erol Instagram'dan dikkat çekici pozlar veriyor.

Geçtiğimiz yaz kırmızı mayosuyla verdiği pozu Instagram'dan paylaşmıştı.

Siyah mini elbisesi ile beğenileri toplamıştı.





