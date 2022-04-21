MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Erol'un kardeşi Eda Erol göbeği açık poz verdi! Karın kasları dikkat çekti

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol göbeği açık poz verdi! Karın kasları dikkat çekti

21.04.2022 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eda Erol, ünlü oyuncu ve sunucu Alişan ile yaşadığı ilişkiyle oldukça konuşulmuştu. Şimdilerde Instagram pozlarıyla gündeme gelen Eda Erol, spor yaptığı anları paylaşmıştı. Erol göbeği açık kıyafetiyle paylaşım yaptı.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol göbeği açık poz verdi! Karın kasları dikkat çekti

Eda Erol ünlü sunucu Alişan ile 2017 döneminde nişanlanmıştı ancak sonrasında kavga eden çift, yollarını ayırma kararı almıştı. Eda Erol o kararı, "Çok değerli nişanlımla yollarımızı iki medeni insan gibi ayırdık" ifadeleriyle duyurmuştu. Esra Erol'un kardeşi Eda Erol göbeği açık poz verdi.

ESRA EROL'UN KARDEŞİ EDA EROL'DAN GÖBEĞİ AÇIK POZ

Geçtiğimiz günlerde, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Eda Erol bu defa göbeği açık poz verdi.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol göbeği açık poz verdi! Karın kasları dikkat çekti

Son zamanlarda spor yaptığı anları sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşan Erol'un, göbeği açık pozundaki karın kasları dikkat çekti.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol göbeği açık poz verdi! Karın kasları dikkat çekti

Eda Erol Instagram'dan dikkat çekici pozlar veriyor.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol göbeği açık poz verdi! Karın kasları dikkat çekti

Geçtiğimiz yaz kırmızı mayosuyla verdiği pozu Instagram'dan paylaşmıştı.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol göbeği açık poz verdi! Karın kasları dikkat çekti

Siyah mini elbisesi ile beğenileri toplamıştı.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol göbeği açık poz verdi! Karın kasları dikkat çekti

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol göbeği açık poz verdi! Karın kasları dikkat çekti

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol göbeği açık poz verdi! Karın kasları dikkat çekti

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol göbeği açık poz verdi! Karın kasları dikkat çekti

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol göbeği açık poz verdi! Karın kasları dikkat çekti

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol göbeği açık poz verdi! Karın kasları dikkat çekti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cesur paylaşımlarına devam ediyor! Mini eteğiyle kamera karşısına geçtiCesur paylaşımlarına devam ediyor! Mini eteğiyle kamera karşısına geçti
Nisa hakkında şoke eden 'aldatma' iddiası! Nisa Barış'ı aldattı mı?Nisa hakkında şoke eden 'aldatma' iddiası! Nisa Barış'ı aldattı mı?
Survivor'da sürpriz veda! Gözyaşları içinde ayrıldı: Bunu hissetmiştimSurvivor'da sürpriz veda! Gözyaşları içinde ayrıldı: Bunu hissetmiştim
Anahtar Kelimeler:
Alişan Esra Erol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray iflas bayrağını açtı! 47 milyon Euro...

Galatasaray iflas bayrağını açtı! 47 milyon Euro...

Bakan Çavuşoğlu açıkladı! İşte geri gönderilen göçmen sayısı

Bakan Çavuşoğlu açıkladı! İşte geri gönderilen göçmen sayısı

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Süper Lig'de yılın enleri belli oluyor! Trabzonspor zirveyi kaptırdı...

Süper Lig'de yılın enleri belli oluyor! Trabzonspor zirveyi kaptırdı...

Füze denemesi başarılı oldu! Putin dünyaya meydan okudu: Bir kez daha düşünecekler

Füze denemesi başarılı oldu! Putin dünyaya meydan okudu: Bir kez daha düşünecekler

Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu! 'Bir defaya mahsus...'

Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu! 'Bir defaya mahsus...'

İlginizi Çekebilir

Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Doktorluktan istifa etti! Yeni mesleği şaşırttı: Pişman değilim

Doktorluktan istifa etti! Yeni mesleği şaşırttı: Pişman değilim

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.