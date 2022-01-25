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  4. Esra Erol'un programına damga vurdu! "Eşim beni değil Fenerbahçe'yi tercih etti"

Esra Erol'un programına damga vurdu! "Eşim beni değil Fenerbahçe'yi tercih etti"

25.01.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'un programında katılan, Fenerbahçe sevgisi yüzünden eşiyle olan ilişkisi bitme noktasına gelen Şaban isimli vatandaşın sözleri canlı yayına damga vurdu. Eşinin, "Ben mi Fenerbahçe mi?" sorusuna geçmişte "Fenerbahçe" yanıtını verdiğini belirten Şaban Bey "Fener dedim. Fener hiç ölmez. 'Ama sen bir gün sabah ölüp gidersin gülüm' dedim. Ama Fener bırakmaz" ifadeleriyle stüdyo kahkahalara boğuldu.

ATV'de hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programında ilginç anlar yaşandı. Fenerbahçe'ye olan sevgisi yüzünden yuvası yıkılma noktasına gelen Şaban Bey'in sarı-lacivertli renklere duyduğu sevgiyi anlattığı anlar canlı yayına damga vurdu.

"FENER HİÇ ÖLMEZ"

Şaban, eşi Burcu'nun "Ben mi Fenerbahçe mi?" sorusuna "Fenerbahçe" dediğini belirtirken, "Fener dedim. Fener hiç ölmez. 'Ama sen bir gün sabah ölüp gidersin gülüm' dedim. Ama Fener bırakmaz. Böyle dedim yani, kusura bakma gülüm." ifadelerini kullandı. Bu sözler karşısında stüdyodakiler gülmekten kendini alamadı.

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"FENERBAHÇE BAMBAŞKA BİR ŞEY"

Esra Erol'un "Fenerbahçelilerde var bu" demesi üzerine ise Şaban isimli vatandaş, "Fenerbahçe bambaşka bir şey. Koyu değil aşırı bir Fenerbahçe taraftarıyım" dedi.

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