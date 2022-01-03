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Esra Erol'un programında gergin anlar! Eşini bırakıp evden kaçan kızının itiraflarını duyan anne yıkıldı!

03.01.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'da programının son bölümünde stüdyoda tansiyon yükseldi. Saliha Hanım, annesi Firdevs Hanım ile Esra Erol'un kapısını çalarak 23 yaşındaki kızı Zeynep Karasakal için yardım istedi. Kızının evden kaçtığını dile getiren Saliha Hanım, "Kızım 17 yaşında Muhammet Karasakal'a kaçtı. Şimdi de ortadan kayboldu. 5 senelik evli kadın nereye gider? Kızımı kurtlara kuşlara yem etmeyeceğim' diyerek sinir krizi geçirdi. Programa bağlanan kızı ise artık başka biriyle birlikte olduğunu itiraf etti.

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol’da programının bugünkü canlı yayınında tansiyon yükseldi. Canlı yayında sinir krizi geçiren Saliha Hanım, 23 yaşındaki Zeynep Karasakal’ın 4 Aralıkta evden kaçtığını dile getirerek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.

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Kızının evli olduğunu vurgulayan Saliha Hanım, damadı Muhammet Karasakal’ın kendisini aradığını 'Zeynep yok' dediğini ve bunun üzerine karakola gittiklerini belirtti.

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ESRA EROL BULDU!

Esra Erol’un ulaştığı Zeynep Karasakal ise açıklamalarıyla herkesi şoke etti. Zeynep Karasakal, canlı yayına telefonla bağlanarak 'Ben gayet iyiyim, neden bunu anlamıyorsunuz? Annemle konuştum, Diyarbakır'dayım. Burada güzel bir yuva kurdum, mutluyum' dedi.

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Zeynep Hanım, 'Kiminle yuva kurdun?' sorusuna da "Orası şimdilik benden kalsın. Ben birkaç ay sonra geleceğim zaten" cevabını verdi.

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"EŞİMİN BU İLİŞKİDEN HABERİ YOK"

Eşi Muhammet Bey'in hayatındaki kişiden haberi olmadığını dile getiren Zeynep Hanım, "Ben eşimle konuşmak istemiyorum. Zaten boşanma aşamasındayız. O dava açmış yakında mahkememiz var" dedi.

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Saliha Hanım ise kızının sözlerine 'Yuva üstüne yuva olmaz. Senin resmi nikahın var, boşanmadan yuva kuramazsın. Önce boşanman gerek, senin gül gibi kocan var' şeklinde karşılık verdi.

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Saliha Hanım, 'Orada ağlayarak beni rezil etme' diyen ve ardından telefonu kapatan kızına ise "Kızım bağırma yavrum, hep böylesin. Beni dinlemezsin, hep dışarıdakileri dinlersin. Gel beni dinle, gel kızım" diyerek seslendi.

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