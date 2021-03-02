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  4. Esra Erol yayını kesmek zorunda kaldı! Şişeyle saldırdı

Esra Erol yayını kesmek zorunda kaldı! Şişeyle saldırdı

02.03.2021 13:31 | Son Güncelleme:
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Esra Erol'da başka bir akrabasıyla kaçan karısının açıklamalarına dayanamayan koca, stüdyoyu birbirine kattı.

Son dönemlerde ilginç hikayelere sahne olan Esra Erol'un programında yine ortalık karıştı.

EŞİ KUZENİYLE KAÇTI!

Okan Gölbaşı isimli kişi, 6 yıldır evli olduğu Özlem Gölbaşı'nın kuzeniyle kaçması üzerine Esra Erol'un programına başvurdu. Esra Erol da ekibiyle birlikte ciddi bir gayret ortaya koyarak kuzeniyle kaçan kadını kısa sürede buldu.

CANLI YAYINDA KARISINA SALDIRDI

5 yaşında bir de çocukları olan çiftin canlı yayında karşılaşması ise olaylı oldu. Kendisini terk edip kuzenine kaçan karısını açıklamalarına dayanamayan koca, bir anda öfke patlaması yaşadı ve elindeki şişeyle karısına saldırdı. Olan biten karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Esra Erol da apar topar reklama gitmek zorunda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
atv Esra Erol Esra Erol'da
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
lan yeter ıgrencsınız ınsanların pısıkolojısını bozdunuz esra erol sende yayınını kaldır artık sanada yakısmıyor
Vallah insanlarin gonlu esitlemek kirmadan ayrilmaya basarmak ortada cocuk var onu piskoloji ne olur duye dusunmek ona gore balans saglamak dunyada masterlik konu
yine aynı senaryo kadın tahtalı köye

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