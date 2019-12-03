MAGAZİN

Esra Erol’a engellilere yardımlarından dolayı plaket

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 20:41 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu Esra Erol’a engelli bireylere yaptığı yardımlardan dolayı plaket verildi.

Ünlü sunucu Esra Erol’a engelli bireylere yaptığı yardımlardan dolayı plaket verildi. Erol, bugüne kadar 4000 adet manuel tekerlekli sandalye ile 1500 akülü sandalyeyi ihtiyacı olan engellilere ulaştırdığını belirterek “Desteklerini ve yardımlarını esirgemeyen seyircilerime minnettarım” dedi.

Ünlü sunucu Esra Erol, bugün ATV ekranlarında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel bir programla izleyenlerinin karşısına çıktı. Engelli dansçıların katıldığı programda, fiziksel engelli 8 yaşındaki Nazar Yiğit’in dans gösterisi ve yaptığı konuşma güne damgasını vurdu. “Herkes eşittir” mesajı veren minik Nazar’ın konuşması izleyenleri duygulandırdı. Türkiye Engelliler Vakfı’nın konuk olduğu programda, Esra Erol’a engelli bireyler için yaptığı yardımlardan dolayı plaket verildi.

Ayrıca Esra Erol, sosyal medya hesabına engelli bireylerle çekildiği fotoğrafı ekleyerek “Doğrulanmış engelsiz bir dünya için, sadece biraz sevgi, biraz empati çokça anlayış lazım. Yaşama tutunma azimlerine sevinçlerine ortak olalım. #3aralıkdünyaengellilergünü engel değil, destek olalım. Bugüne kadar 4000 adet manuel tekerlekli sandalye ve 1500 akülü sandalyeyi ihtiyacı olan engelli kardeşlerime hediye ettim. İhtiyacı olanlara ulaştırmaya devam ediyoruz. Onların yaşama katılabilmeleri için sosyal yaşamda var olabilmeleri için. Desteklerini ve yardımlarını esirgemeyen seyircilerime minnettarım” notunu paylaştı.

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
Tepki çeken sözler! 'Polemiğe girersen yersin dayağı'Tepki çeken sözler! 'Polemiğe girersen yersin dayağı'
Ayrılsak da beraberiz! Yeniden aşk iddiasıAyrılsak da beraberiz! Yeniden aşk iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jay Z, Beyonce’yi kameraya çeken adamın elinden telefonu aldı

Kocası onu çeken adamı görünce... Olay hareket

Son Dakika! Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti (Tunç Başaran kimdir)

Son Dakika! Usta yönetmen hayatını kaybetti

Can Yaman dönmüyor! Askere gidene kadar...

Flaş karar! Dönmüyor

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Polisler arabasında buldu! Skandal

Polisler arabasında buldu! Skandal

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.