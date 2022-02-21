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Esra Ersoy gelen teklifi ifşa etti! "Eşim seninle..."

21.02.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ciciş" kardeşler olarak tanınan ikiliden Esra Ersoy paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Esra Ersoy son olarak Instagram'da kendisine gelen bir teklifi ifşa etti. "Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor" mesajını paylaşan Esra Ersoy olay oldu.

Esra Ersoy gelen teklifi ifşa etti! "Eşim seninle..."

Sosyal medya paylaşımları ve olaylı hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen "Ciciş" kardeşlerin Esra'sı kendisine gelen mesajı ifşa etti. İç çamaşırlı pozunu Instagram 'hikayeler' kısmından paylaşan Esra Ersoy'a kadın takipçisinden şoke eden bir mesaj geldi.

Mesajı ifşa eden Esra Ersoy bu sayede yine gündem oldu. Esra Ersoy'a gelen mesajda "Merhaba canım. Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz?" yazıyordu.

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Mesaj karşısında şoke olan Ersoy, mesajı ifşa ederek, "Şaka gibi" yazdı.

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