Esra Ersoy son haliyle olay oldu! Estetiği abarttı

Sık sık gündem olan Ciciş kardeşler bu sefer de pozlarıyla adından söz ettirdi. Kardeşlerden Esra Ersoy, değişimiyle takipçilerini şaşkına çevirdi.

AJDA PEKKAN'A BENZETİLDİ

Filtre ve estetiklerle bambaşka biri gibi görünen 36 yaşındaki Esra Ersoy, son paylaşımındaki haliyle 75 yaşındaki Ajda Pekkan'a benzetildi.

Ersoy'un son hali takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Ersoy'un son halini çok beğenirken bir kısım da "Kendini niye bu hale getirdin?" yorumları yaptı.

Esra Ersoy'un göğüslerinin büyümesi de "Estetik mi yaptırdın" sorularına sebep oldu.

