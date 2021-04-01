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Esra Ersoy son haliyle olay oldu! Estetiği abarttı

01.04.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cicişler olarak tanınan Esra ve Ceyda kardeşler pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Estetik operasyonlarla dikkat çeken kardeşlerden Esra Ersoy, son haliyle Ajda Pekkan'a benzetildi.

Esra Ersoy son haliyle olay oldu! Estetiği abarttı

Sık sık gündem olan Ciciş kardeşler bu sefer de pozlarıyla adından söz ettirdi. Kardeşlerden Esra Ersoy, değişimiyle takipçilerini şaşkına çevirdi.

AJDA PEKKAN'A BENZETİLDİ

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Filtre ve estetiklerle bambaşka biri gibi görünen 36 yaşındaki Esra Ersoy, son paylaşımındaki haliyle 75 yaşındaki Ajda Pekkan'a benzetildi.

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Ersoy'un son hali takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Ersoy'un son halini çok beğenirken bir kısım da "Kendini niye bu hale getirdin?" yorumları yaptı.

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Esra Ersoy'un göğüslerinin büyümesi de "Estetik mi yaptırdın" sorularına sebep oldu.

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