Esra Ezmeci kendisine gelen cinsel içerikli itirafları anlatırken Armağan Çağlayan şaştı kaldı! "İnanamıyorum"

Armağan Çağlayan'ın sunduğu Zor Ama Yine De Sor programına "Fulya ile Umudun Olsun" programında tanınan uzman klinik psikolog Esra Ezmeci konuk oldu. "Dişi Haydar Dümen" olarak son dönemde anılan ve sosyal medya hesabında +18 itirafları paylaşan Ezmeci bu mesajların senaryo olup olmadığı dair açıklamalarda bulundu. Mesajların senaryo olduğu iddiasına ünlü isim şu yanıtı verdi:

"Biz kendi zihnimizin etrafında hayal ediyoruz. Kendimize uzak şeyleri inanmamayı tercih ederiz ama bunların arasında yayınlayamadıklarım da var. İnsanlar cinsellik soruyor çünkü sorabilecekleri kimse yok. Daha uç sorular da geliyor yayınlamıyorum. Cinsellik psikolojide yemek yemekle aynı şey."

Armağan Çağlayan gelen mesajlarla ilgili "Sizle kafa buluyor olabilirler mi?" dedi. Esra Ezmeci ise "Ben hesaplara bakıyorum kafa bulabilecek hesabı bilebiliyorsunuz. Profiline bakıyorum" dedi.

"İÇ ÇAMAŞIRLARINI ÇALIP..."

Armağan Çağlayan'ın bir diğer sorusu ise "Bugüne kadar seni en çok şaşırtan soru neydi?" oldu. Esra Ezmeci bu soruya ise şu yanıtı verdi: Kayınvalidenin yaptıkları oluyor. Haftanın 3 günü oğluyla yatmak istiyor. Gelini salona atıyor oğluyla yatıyor. Ya da kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıyor. Onları kendine alıp kocasını giyiyor.

Armağan Çağlayan bu yanıt karşısında şaştı kaldı ve "Nasıl ya anlamadım ben, nasıl bir daha anlatın" diyerek tepki verdi. Armağan Çağlayan duyduklarına inanamadı ve "İnanamıyorum çok saçma" dedi.





