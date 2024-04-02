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Esra Ezmeci'ye açık açık anlattı! 'Eşimle birlikte olamıyorum' dedi itirafı ağızları açık bıraktı! 'Hoca hoca gezdik...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.04.2024 14:32
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Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'nin Beyaz TV'de yayınlanan 'Yeni Baştan' programının itiraf köşesinde yine şaşırtan bir olay gündeme geldi. Yeni evli olduğunu söyleyen Tuğçe Hanım 'Eşimle birlikte olamıyorum' dedi ve itirafı herkesi şoke etti.

Esra Ezmeci'ye açık açık anlattı! 'Eşimle birlikte olamıyorum' dedi itirafı ağızları açık bıraktı! 'Hoca hoca gezdik...'

Hafta içi her gün Beyaz TV'de ekrana gelen Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına gelen itiraflar herkesi şaşırtıyor. Programa bu defa yeni evli olduğunu söyleyen Tuğçe Hanım'ın anlattıkları damga vurdu.

Eşini çok sevdiğini söyleyen Tuğçe Hanım 'Eşimle birlikte olamıyorum. Birkaç kez denedik ama bir türlü yapamadım. Bir keresinde acillik bile oldum. Serum yedim.' dedi.

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'HOCA HOCA GEZDİK...'

Bu olayın çevreden duyulduğunu da söyleyen Tuğçe Hanım eşinin ailesinin kendisine 'Sende cinler vardır. Büyü yapılmıştır' dediklerini ve bu yüzden hoca hoca gezdiklerini açıkladı.

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Eşiyle arasının açılmaya başladığını söyleyen Tuğçe Hanım, Esra Ezmeci'den bu konuda yardım istedi.

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Esra Ezmeci'de 'Şuan yaşadığınız şey vajinusmus olarak gözüküyor. Özellikle bizim ülkemizde çok fazla görüyoruz. Sanki çok korkutucu, ürkütücü bir olaymış gibi anlatıldığı için cinsellikten uzaklaşıyorsunuz. Psikolojik tedavisiz bunu önlemek mümkün değil' dedi.

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