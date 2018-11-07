MAGAZİN

Esra Sönmezer'den kostüm açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.11.2018 09:33 | Son Güncelleme

Esra Sönmezer, Cadılar Bayramı için Azrail oldu! Genç oyuncu imalı bir açıklama yaparak muhabirlerin dikkatini çekti

Esra Sönmezer'den kostüm açıklaması

Esra Sönmezer, önceki akşam ilginç Cadılar Bayramı kostümüyle objektife yansıdı.

Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu, partiye gittiğini, insanların üzerindeki kıyafetle kendisini tanımadığını ve çok fotoğraf çektiren olduğunu söyledi.

Oyuncu, muhabirlerin "Esra Hanım" diye seslenmesi üzerine "Esra kim? O yok, Azrail var" cevabını verdi.

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Esra Sönmezer, "Neden Azrail kostümü seçtiniz?" sorusuna ilginç bir cevap verdi.

Esra Sönmezer, "Azrail iyi bir melektir. Canımı yakanların canını almak istiyorum" ifadelerini kullandı.


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Esra Sönmezer cadılar bayramı

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