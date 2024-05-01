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Son dakika | Dünyanın konuştuğu soykırım davasına Türkiye müdahil oluyor! Kararı Bakan Fidan duyurdu

01.05.2024 15:44
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Son dakika haberi: İsrail'in Gazze'de imza attığı katliam sonrası Türkiye kritik bir karar daha aldı. Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasına müdahil olacak.

Son dakika | Dünyanın konuştuğu soykırım davasına Türkiye müdahil oluyor! Kararı Bakan Fidan duyurdu

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Türkiye'nin aldığı kritik kararı buradaki konuşmasında duyurdu.

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Bakan Fidan açıklamasında "Türkiye olarak Güney Afrika’nın İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı (soykırım konulu) davaya müdahil olmaya karar verdik” dedi.

GÜNEY AFRİKA'NIN İDDİALARI NELER?

AA'nın aktardığına göre; Güney Afrika, İsrail'i, Soykırım Sözleşmesi'ni üç şekilde ihlal etmekle suçluyor. Güney Afrika ilk olarak, İsrail’in, Gazze'de yürüttüğü operasyonlarda, aynı ulusa, ırka ve dine mensup Gazze halkına karşı soykırım maksadıyla öldürme, ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verme güdüsüyle hareket ettiğini ve Gazzelilerin yaşam şartlarını, fiziksel varlığını ortadan kaldıracak şekilde kasten değiştirdiğini iddia ediyor.

Güney Afrika'nın 84 sayfalık başvurusunda ikinci olarak, İsrail'in soykırımı önlemede başarısız olduğu ifade ediliyor.

Son olarak, Güney Afrika, İsrail'in soykırımı teşvik eden yetkilileri cezalandırmadığına işaret ediyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İsrail Hakan Fidan
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