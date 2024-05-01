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  4. İmamoğlu iddiası olay oldu! 'İstemiyordu' diyerek açıkladı: Özgür Özel'i vazgeçirdi, herkesi evine yollattı

İmamoğlu iddiası olay oldu! 'İstemiyordu' diyerek açıkladı: Özgür Özel'i vazgeçirdi, herkesi evine yollattı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
01.05.2024 16:07
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1 Mayıs'ta Taksim'e çağrı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyetle Saraçhane'ye geldi. Burada bir açıklama yapan CHP lideri Özel, bir süre bekledikten sonra ise alandan ayrıldı. Özel'i yürüyüş kararından İmamoğlu'nun vazgeçirdiği iddiası ise gündem yarattı.

İmamoğlu iddiası olay oldu! 'İstemiyordu' diyerek açıkladı: Özgür Özel'i vazgeçirdi, herkesi evine yollattı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için Taksim'e çağrı yapmıştı. İçişleri Bakanlığı yasak kararından geri adım atmazken; CHP, DEM Parti, DİSK, KESK ve TMMOB'un da aralarında bulunduğu bazı siyasi partiler ve sendika üyeleri Saraçhane'de toplandı.

CHP LİDERİ ÖZEL 'HEDEF TAKSİM' DEDİ AMA...

CHP Genel Başkanı Özel de sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Saraçhane'ye gelen isimler arasındaydı. Burada gazetecilere konuşma yaptı. Taksim yasağına tepki gösteren Özel, "Milletle devlet karşı karşıya gelirse millet kazanır. Şimdi çağrıcı örgütler çağrıda bulundular. Biz de örgütümüzü Saraçhane'ye çağırdık. Hedef Taksim Meydanı'dır" dedi.

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ÖZEL VE İMAMOĞLU ALANDAN AYRILDI

Özel ve İmamoğlu'nun konuşma yapmalarının ardından alandan ayrılmaları ise tartışmaları da beraberinde getirdi. Özel'in alandan ayrılmasıyla ilgili gazeteci Sevilay Yılman'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"İMAMOĞLU, TAKSİM KARARINI DESTEKLEMİYORDU"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in dün akşam yayınladığı "Taksim'e yürüyoruz" diyerek herkesi saat 10.00'da Saraçhane'ye toplanmaya çağırdığı paylaşımına yer veren Sevilay Yılman, "İmamoğlu, CHP'nin Taksim'e çıkış kararını desteklemiyordu" iddiasında bulundu.

"ÖZEL’İ VE TÜM CHPLİLERİ DE YÜRÜYÜŞTEN VAZGEÇİRDİ"

Özel'i vazgeçiren ismin İmamoğlu olduğunu öne süren Yılman, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dün akşam şu kulise yalan diyen ve tonlarca hakaret edenler nerede? Saraçhane’de toplanıldı ama Taksim’e yürümekten vazgeçildi. Çünkü Ekrem İmamoğlu başından beri zaten karşıydı bu yürüyüşe. Ve en nihayetinde de baskın bir karakter olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ve tüm CHPlileri de yürüyüşten vazgeçirdi.

"DEDİĞİNİ YAPTI! HERKESİ EVİNE YOLLATTI"

Basına yapılan açıklama sırasında durumdan ne kadar gayri memnun olduğu da İmamoğlu’nun yüzündeki ifadeden net okunuyordu. Açıklamasında Özgür Özel gibi; “Taksim’e yürüyeceğiz şimdi” demedi. Çünkü zaten yürümeyecekti ve yürütmeyecekti… Ve dediğini de yaptı… 1 adım dahi attırmadan kalabalığı dağıttırdı ve herkesi evine yollattı.

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