İzmir Milletvekili Ümit Özlale Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

İYİ Parti'den istifa eden ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile dünyaevine girecek. İstanbul'dan taşınmak için hazırlanan Özlale, spiker Belovacıklı ile Temmuz ayında evlenecek.

Ünlü spiker ve ünlü siyasetçinin evlilik haberini Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan duyurdu. Pehlivan şu ifadeleri kullandı;

NİKAH TARİHİ BELLİ OLDU

'Prof. Özlale’yi tam da İstanbul’da yeni bir eve taşınma telaşındayken aradım. Zira, İYİ Parti’nin kurmaylarından olmasının yanı sıra hayatında önemli bir değişikliğe de gidiyor; evleniyor. Özlale, Sözcü TV’nin ekran yüzlerinden olan meslektaşımız Serap Belovacıklı ile hayatını birleştiriyor. Öğrendim ki ağırlıklı olarak İstanbul’da yaşayacak çiftin nikâhı temmuz ayında kıyılacak.'







