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  4. İzmir Milletvekili Ümit Özlale Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

İzmir Milletvekili Ümit Özlale Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.05.2024 15:57
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Son yerel seçimlerde İyi Parti'den İzmir Büyükşeh Belediye Başkan adayı olan ve daha sonra İyi Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile evlilik kararı aldı. Nikah tarihi de belli oldu...

İzmir Milletvekili Ümit Özlale Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

İYİ Parti'den istifa eden ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile dünyaevine girecek. İstanbul'dan taşınmak için hazırlanan Özlale, spiker Belovacıklı ile Temmuz ayında evlenecek.

ümit özlale

Ünlü spiker ve ünlü siyasetçinin evlilik haberini Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan duyurdu. Pehlivan şu ifadeleri kullandı;

Serap Belovacıklı

NİKAH TARİHİ BELLİ OLDU

'Prof. Özlale’yi tam da İstanbul’da yeni bir eve taşınma telaşındayken aradım. Zira, İYİ Parti’nin kurmaylarından olmasının yanı sıra hayatında önemli bir değişikliğe de gidiyor; evleniyor. Özlale, Sözcü TV’nin ekran yüzlerinden olan meslektaşımız Serap Belovacıklı ile hayatını birleştiriyor. Öğrendim ki ağırlıklı olarak İstanbul’da yaşayacak çiftin nikâhı temmuz ayında kıyılacak.'


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