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Eşref Kolçak'a son görev! Vasiyeti yerine getiriliyor

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 27.05.2019 09:59 | Son Güncelleme

92 yaşında hayata veda eden usta oyuncu Eşref Kolçak, vasiyeti üzerine 2 yıl önce eşinin mezarının üstüne yaptırdığı mezara gömülecek.

Eşref Kolçak'a son görev! Vasiyeti yerine getiriliyor

Usta sinema sanatçısı 92 yaşındaki Eşref Kolçak'tan acı haber geldi. Eşref Kolçak, uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören oyuncu dün 17.00 sularında hayata gözlerini yumdu. Ölümüyle tüm sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğan Kolçak'ın vasiyeti yerine getiriliyor.

EŞİNİN MEZARININ ÜZERİNE YAPTIRDIĞI MEZARA DEFNEDİLECEK

Usta oyuncu Kolçak, 2017 yılında kanser tedavisi gören oğlu Harun Kolçak'ın ölümünün ardından 9 yıl önce kaybettiği eşi Özcan Kolçak'ın Bursa'nın Gemlik ilçesindeki mezarının üzerine kendisi için mezar yaptırdı.

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VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK

Sağlığında verdiği bir röportajında "Benim de mezarım orada. Eşimin yanına kendi mezarımı da yaptırdım. Eşimin mezarının üzerine defnedileceğim" ifadelerini kullanan Kolçak'ın vasiyeti yerine getirilecek.

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SALI GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Salı günü ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi beklenen Kolçak, eşi Özcan Kolçak'ın mezarının üzerine gömülecek.

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Anahtar Kelimeler:
eşref kolçak vasiyet

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