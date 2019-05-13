MAGAZİN

Eşref Kolçak'tan üzen haber! Komşusu yardımına koştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.05.2019 13:47 | Son Güncelleme

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, geçtiğimiz ay taburcu olan usta oyuncu Eşref Kolçak’ın evinde fenalaştığını ve ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Eşref Kolçak'tan üzen haber! Komşusu yardımına koştu

Geçtiğimiz ay usta oyuncu Eşref Kolçak’ın taburcu olduğunu duyuran ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, 92 yaşındaki efsane oyuncunun evinde fenalaştığını ve komşusu tarafından ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

“TELEFONU BİLE KOMŞUSUNDA DURUYOR”

“İşte yaşlılık ve yalnızlık… Sanat camiasından hepimizin hem ilgilenmesi, hem de ileride ne olacağım diyerek örnek alması gereken bir tablo ile karşılaştım” diyen Onur Akay, usta oyuncu ile ilgili şu açıklamaları yaptı.

“Değerli oyuncumuz Eşref Kolçak’tan geçtiğimiz Nisan ayında iyi haberler gelmiş ve taburcu olduğunu duyurmuştum. Hatta Eşref Bey, taburcu olduktan sonra Hülya Koçyiğit’in programının çekimlerine bile katılmıştı. Daha sonra evinde kalmaya başlayan usta oyuncu, evde uzun süre su içmemiş ve böbrekleri iflasa gitmek üzereyken evinde fenalaşmış. Bunun üzerine komşusu ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırmış. Bazı akrabaları kendisi ile ilgileniyormuş ama şehir dışında olduklarından haftada 2 gün gelebiliyorlarmış. Çok zaman refakatçi olmadan hastanede yalnız kalan Eşref Kolçak’a, oyuncu Semra Sima gönüllü olarak bakmak istediğini bana iletti. Usta oyuncumuzun telefonu bile komşusunda duruyor. Kendisine acil şifalar diliyorum.”

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