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Estetik kurbanı oldu! ''En büyük pişmanlığım'' dedi

30.05.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok ünlü tarafından denenen ve çok sevilen tilki gözü estetiği bir süredir gündemde. Göz kenarlarının biyolojik olarak parçalanabilen iplerle yukarı ve arkaya doğru kaldırıldığı kısa süren bu işlem doktorların da söylediğine göre son zamanlarda oldukça talep görüyor. Avustralya'dan Jessie Carr isimli genç bir kadın da bu estetik operasyonu denedi ancak işler beklediği gibi ilerlemedi.

Estetik kurbanı oldu! ''En büyük pişmanlığım'' dedi

Jessie Carr isimli genç kadın, yoğu talep gören tilki gözü estetik operasyonundan faydalanarak yeni ve hoş bir görünüm kazanmak istedi. Ancak operasyon beklediği sonucu vermeyince genç kadın, sosyal medya üzerinden duyduğu memnuniyetsizliği ve mutsuzluğu paylaştı.

TEKRAR AMELİYAT OLDU

Operasyondan memnun kalmayan genç kadın ipleri aldırmak için tekrar ameliyat oldu. Ancak bu ameliyat durumunu daha da korkunç hale getirdi. Yüzünün aldığı hali ve süreci sosyal medya hesabında paylaşan genç kadın takipçilerini hayrete düşürdü. Ameliyatın ardından yüzünde korkunç bir şişlik oluştu ve tıpkı suratında iki golf topu yerleştirilmiş gibi görünüyordu.

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''DEĞMEZ''

SORE

Genç kadın, şişliğin inmesini ve ufak yara izleriyle durumu atlatmayı beklerken yüzü şişmeye ve acısı artmaya devam etti. Hem çirkinlik hissiyle hem de çektiği ağrı ve acılarla boğuşan Jessie, şimdiye kadarki en korkunç baş ağrısının bu olduğunu söyledi. Ameliyatın kendisi için büyük bir pişmanlık olduğunu ve çektiği acıya asla değmeyeceğini de ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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