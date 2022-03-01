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Dış görüntüsüyle alay ediyorlardı! Estetik ameliyatlarından sonra herkes onu konuşmaya başladı

01.03.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Lenine Crowne, modellik kariyerinin yanı sıra yetşikin film yıldızı olarak tanınıyor. Ünlü isim estetik ameliyatlarından önce dış görüntüsü nedeniyle yaşıtları tarafından dışlandığını ve zorbalığa uğradığını dile getirdi. Estetik ameliyat sürecinin ardından bambaşka bir kişiye dönüşen Crowne, şimdilerde önceki yıllarda kendisiyle alay edenlerin takipçisi olduğunu söyledi.

Dış görüntüsüyle alay ediyorlardı! Estetik ameliyatlarından sonra herkes onu konuşmaya başladı

İngiltere’de yaşayan OnlyFans fenomeni Lenina Crowne, yetişkin endüstrisine girmeden önce yaşıtlarının dış görüntüsü nedeniyle kendisiyle dalga geçtiğini ve dışladığını itiraf etti. Estetik ameliyatların vücudundaki güvensizliklerin üstesinden gelmesine yardımcı olduğunu anlatan Crowne, şimdilerde OnlyFans hesabı sayesinde aylık olarak binlerce dolar kazanıyor. I Hate Porn podcastine konuk olan Crowne, estetik ameliyatlarla imajını değiştirmenin özgüvenini arttırdığını söyledi.

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“GÜNLERCE TEK BAŞIMA ODAMDA AĞLADIM”

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Dış görüntüsü nedeniyle yıllarca zor günler geçirdiğini dile getiren Crowne, “Sık sık odamda tek başıma ağladığım günler oldu. O dönemde 19-20’li yaşlarımdaydım. Dışarı çıkmak insan içine karışmak konusunda özgüvenim yoktu. Şimdilerde durum tamamen lehime döndü ve insanların benimle ilgilenmesi hoşuma gidiyor “ dedi.

Estetik ameliyatlardan sonra hayatının tamamen değiştiğini ifade eden Crowne, “6 yıl içinde bir düğmeye basılmış gibi oldu. Sanki her şey yeniden başladı. Aslına bakarsanız hala aynı kişiyim ama insanlar artık beni farklı yorumluyor” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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