Dış görüntüsüyle alay ediyorlardı! Estetik ameliyatlarından sonra herkes onu konuşmaya başladı

İngiltere’de yaşayan OnlyFans fenomeni Lenina Crowne, yetişkin endüstrisine girmeden önce yaşıtlarının dış görüntüsü nedeniyle kendisiyle dalga geçtiğini ve dışladığını itiraf etti. Estetik ameliyatların vücudundaki güvensizliklerin üstesinden gelmesine yardımcı olduğunu anlatan Crowne, şimdilerde OnlyFans hesabı sayesinde aylık olarak binlerce dolar kazanıyor. I Hate Porn podcastine konuk olan Crowne, estetik ameliyatlarla imajını değiştirmenin özgüvenini arttırdığını söyledi.

“GÜNLERCE TEK BAŞIMA ODAMDA AĞLADIM”

Dış görüntüsü nedeniyle yıllarca zor günler geçirdiğini dile getiren Crowne, “Sık sık odamda tek başıma ağladığım günler oldu. O dönemde 19-20’li yaşlarımdaydım. Dışarı çıkmak insan içine karışmak konusunda özgüvenim yoktu. Şimdilerde durum tamamen lehime döndü ve insanların benimle ilgilenmesi hoşuma gidiyor “ dedi.

Estetik ameliyatlardan sonra hayatının tamamen değiştiğini ifade eden Crowne, “6 yıl içinde bir düğmeye basılmış gibi oldu. Sanki her şey yeniden başladı. Aslına bakarsanız hala aynı kişiyim ama insanlar artık beni farklı yorumluyor” diye konuştu.



