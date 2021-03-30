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  4. Estetik sonrası hastanelik olduğu iddia edilmişti! Şeyma Subaşı'ndan iddiaları yalanlayan kalçalı paylaşım

Estetik sonrası hastanelik olduğu iddia edilmişti! Şeyma Subaşı'ndan iddiaları yalanlayan kalçalı paylaşım

30.03.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir haftadır paylaşım yapmayan Şeyma Subaşı gündem olmuş ve sessizliği merak edilmişti. Yokluğu sonrası ortaya atılan iddialara göre Şeyma Subaşı, popo ve burun ameliyatı olduktan sonra hastanelik olmuştu. Subaşı, hakkında çıkan haberlerle dalga geçerek, Instagram hesabından kalçalı ve dans ederken çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Estetik sonrası hastanelik olduğu iddia edilmişti! Şeyma Subaşı'ndan iddiaları yalanlayan kalçalı paylaşım

Günlerdir sessizliği ile merak konusu olan Şeyma Subaşı, Instagram'da paylaşım yapmamasının nedenini açıkladı. Hakkında çıkan haberlerle ilgili magazin camiasını ti'ye alan Subaşı, hesabının hacklendiğini, bu sürede sosyal medyadan bir süre uzak kalmayı tercih ederek, sevgilisi ve arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi tercih ettiğini açıkladı.

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HESABI HACKLENMİŞ!

Hesabının hack'lenmesine rağmen hemen geri aldığını söyleyen sosyal medya fenomeni, bu süreçte detoks yapmaya karar verdiğini açıkladı. Sosyal medya fenomeni, bir hafta arkadaşları ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile zaman geçirdiğini açıkladı.

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'ERKEK ARKADAŞIMLA EŞSİZ ANLAR YAŞADIM'

Neler yaptığını anlatan sosyal medya fenomeni, "Beş gün boyunca bol bol günlük yazdım, normalde yaptığım meditasyon süresini uzattım, bol bol dua ettim, kendimle daha fazla vakit geçirdim, bana 'motivator' demeye başlayan erkek arkadaşımla her zaman olduğu gibi eşsiz anlar yaşadım. Kız arkadaşlarımla uzun bir seyahat öncesi daha fazla zaman geçirdim ve tabii ki partiledim. Şimdi nerede kalmıştım" diye konuştu.

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UYGULAMAYI SİLDİ

"Instagram hesabıma yapılan bu saldırıya da aynı şekilde yaklaştım" diyen sosyal medya fenomen, "Instagram'ımı hemen geri almama rağmen bunu bir işaret olarak görüp telefonumdan uygulamayı silme kararı aldım. Bu bir hafta boyunca sosyal medya hesabını çok aktif kullanan biri olarak daha önceden olsa çok telaş yapıp büyük bir eksiklik olarak tanımlayabileceğim bu hissin aslında bana iyi geldiğini fark ettim" dedi.

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Sözlerine devam eden Subaşı, "O yüzden size motivasyon ve ilham veren tüm paylaşımlara bana iyi gelen bir periyotta devam etme kararı aldım. Eminim bu süre zarfında neler yaptığımı merak edenler vardır" ifadelerini kullandı.

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Bu süreçte çektirdiği fotoğrafları paylaşan Subaşı, "Biliyorum senelerdir Instagram'da aktif olarak hayatımı paylaşıyorum. Uzun zamandır yapmak istediğim sosyal medya detoksunu sonunda bir veya birkaç haterim ( ben onları lover'ım olarak görüyorum) sayesinde gerçekleştirdim. Her zaman bizim için kötü gibi gözüken şeylerin içinde iyiyi görmeyi amaçlamışımdır" diye yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Instagram
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