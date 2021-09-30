Estetikle bambaşka biri oldu! İşte Ebru Yaşar'ın değişimi...

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar estetikle bambaşka biri oldu. Verdiği bir röportajda “Değişmeseydim yüzüme bakılmazdı” diyen Yaşar’ın estetikli hali de tanınmaz hale geldi. Çıkış yakaladığı 90’lı yılların sonundaki halinden eser kalmayan şarkıcı peş peşe yaptırdığı estetiklerle başka bir insana dönüştü. İşte Ebru Yaşar’ın estetiksiz hali…

EBRU YAŞAR’IN ESTETİKSİZ HALİ

Ebru Yaşar yıllar önce çekildiği fotoğrafların ortaya çıkmasıyla birlikte estetiksiz hali görenleri şoke etti. Estetikle adeta başka bir kişi gibi olan Yaşar, katıldığı İbo Show’da “Değişmeseydim, yüzüme bakılmazdı” diyerek estetiklerini itiraf etmişti. Eski hali ile gündeme gelmekten rahatsız olan şarkıcı, burun estetiğinin yanı sıra, dudak dolgusu, çene ve yanakları için de operasyon geçirdi. İşte Ebru Yaşar’ın estetiksiz ve estetikli halinin bir arada olduğu kareler…

Ebru Yaşar’ın estetiksiz hali:

EBRU YAŞAR KİMİNLE EVLİ?

Ebru Yaşar’ın eşi Necat Gülseven, ünlü bir iş adamıdır. Gülseven Turizm Otelcilik İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusudur. Aslen Diyarbakır Bismil’lidir.

26 Haziran 2015 tarihinde ünlü şarkıcı Ebru Yaşar ile Marmaris Bozburun’da evlenmiştir. Bu evliliğinden 14 Şubat 2017 yılında ikiz çocukları olmuştur. Çocuklarının isimleri Hasan Poyraz ve Ebru Su’dur.

EBRU YAŞAR KİMDİR?

8 Ağustos 1977'de Ankara doğumlu olan Ebru Yaşar, liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a geldi ve müzik hayatına başladı. İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü'nden mezun oldu. 995 yılının Mayıs ayında Ebru Yaşar Bu Sahilde adlı ilk albümünü Burhan Çaçan'ın şirketinden piyasaya çıkardı. 1999 yılının Şubat ayında İbrahim Tatlıses'in yardımıyla Ebru Yaşar "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" adlı şarkısını piyasaya sürdü. Bu şarkı Türkiye genelinde büyük bir etki yarattı ve sanatçı kendini Türk müzik piyasasında ispatladı.

2003 senesinin Mayıs ayında Yaşar "Aşkımız Buraya Kadar" adlı albümünü çıkardı ve bu albümünden "Aşkımız Buraya Kadar", Yeminim Var" ve "O Değil" gibi birçok hit şarkıya imza attı. 2006 senesinin Haziran ayında Yaşar "Yeşillenirim" adlı albümünü piyasaya sürdü. Bu albüm Ebru Yaşar'ın en çok satan albümlerinden biri oldu.

2008 tarihinde sanatçı İsmail YK ile düet yaptığı "Seni Seviyorum" adlı şarkıyı piyasaya çıkarmıştır.

2011 Ebru Yaşar yeni albümü "Delidir" ile müzik dünyasına dönüş yaptı.

2013 yılının Nisan ayında "Sanat-ı Ebru" adlı albümünü piyasaya çıkartmıştır. Aralık 2014 ise sadece dijital platformlarda çıkan "Cumartesi" isimli single çalışmasını yayımlamıştır. 17 Mayıs 2017'de yeni albümü "Haddinden Fazla" çıkartmıştır.

Ebru Yaşar 2015 yılında Necat Gülseven ile evlenmiştir.



