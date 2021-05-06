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Estetikle Michael Jackson'a benzetilen Günel Zeynalova estetiksiz halini paylaştı

06.05.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses tarafından 13 yaşındayken keşfedilen ve 90'lı yıllarda şöhretinin zirvesine çıkan Azeri kızı Günel Zeynalova estetiksiz hallerini paylaştı.

Estetikle Michael Jackson'a benzetilen Günel Zeynalova estetiksiz halini paylaştı

İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve 'Didem' şarkısı ile ünlenen Azeri kızı Günel Zeynalova, değişimiyle şaşırtmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda, "Niye bu kadar estetik yaptırdın?' yazmayın, engelliyorum" diyen Zeynalova 20 yaş akımına uydu.

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Estetikli haliyle Michael Jackson'a benzetilen Günel estetiksiz hallerini paylaştı paylaşmasına aman gelecek yorumları görmeye de cesaret edemedi.

Ekran Alıntısı

Her fırsatta gelen yorumlardan rahatsız olduğunu söyleyen Günel paylaşımını yoruma kapadı.

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Değişimiyle adından söz ettiren Günel Zeynalova, estetikle bambaşka biri olduğunu ve Michael Jackson'a benzediğini yazan takipçilerini engellediğini dile getirmişti.

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Günel Zeynalova
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ne alaka kız taş gibi olmuş

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