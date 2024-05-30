MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Estetiklerini tek tek saymıştı... Söylemezsem Olmaz sunucusu Hande Sarıoğlu'nun eski hali sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı

Estetiklerini tek tek saymıştı... Söylemezsem Olmaz sunucusu Hande Sarıoğlu'nun eski hali sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.05.2024 09:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor spikerliği yaptığı dönem oryantal yaptığı için işinden olan Hande Sarıoğlu şimdilerde Söylemezsem Olmaz magazin programında yorumculuk yapıyor. Çıkışları ve açıklamaları ile sık sık gündem olan ünlü isim bu defa estetiksiz haliyle gündem oldu. Hande Sarıoğlu'nun eski halini görenler tanımakta güçlük çekti.

Estetiklerini tek tek saymıştı... Söylemezsem Olmaz sunucusu Hande Sarıoğlu'nun eski hali sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı

İddialı tarzı ve cesur pozlarıyla adından söz ettirmeyi başaran ünlü spiker Hande Sarıoğlu oryantal yaptığı anları paylaştığı için işinden olmuştu. O günden beri gittikçe popülerleşen ve spor yorumlarıyla da adından söz ettirmeyi başaran ünlü spiker şimdilerde Söylemezsem Olmaz magazin programında yorumculuk yapıyor.

hande 2

Her açıklaması ve her yorumu ayrı olay olan ünlü isim bu defa estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı.

ESKİ HALİ OLAY OLDU

Yaptırdığı estetikler ile kendine verdiği değeri her fırsatta dile getiren Sarıoğlu'nun eski halini görenler tanımakta zorlandı.

estetiksiz hali 1

Ünlü ismin eski halini görenler; 'Resmen yıkıldım', 'Bu nasıl bir değişim be', 'Çok doğru kararlar vermiş' gibi yorumlar yapıldı.

estetiksiz hali 2

ESTETİKLERİNİ TEK TEK SAYMIŞTI

Daha önce "Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda dolgu var" diyen Hande Sarıoğlu'nun değişimi herkesi şaşırttı.

estetiksiz hali 3

Hande Sarıoğlu, 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

HANDE 1

Halid Ziya Uşaklıgil’in eserinden uyarlanan, bir döneme damga vuran, başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu’nun oynadığı “Aşk-ı Memnu” dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oyunculuğa soyundu! O dizide rol alacakOyunculuğa soyundu! O dizide rol alacak
'Dolguyu fazla kaçırmış' dendi... Yanıt gecikmedi'Dolguyu fazla kaçırmış' dendi... Yanıt gecikmedi
Bir iddianame daha hazırlandı...9 yıl hapsi istendi Bir iddianame daha hazırlandı...9 yıl hapsi istendi
Anahtar Kelimeler:
Hande Sarıoğlu
En Çok Okunan Haberler
Cansız bedeni bulunmuştu, 'Dayıoğlu yak gidelim' ifadesi kan dondurdu

Cansız bedeni bulunmuştu, 'Dayıoğlu yak gidelim' ifadesi kan dondurdu

Gündem olan 'şinanay' performansına Mahmut Uslu'dan çok sert cevap! "O şarkıyı..."

Gündem olan 'şinanay' performansına Mahmut Uslu'dan çok sert cevap! "O şarkıyı..."

Emekliye en düşük maaşta rakamı açıkladı

Emekliye en düşük maaşta rakamı açıkladı

Yeni konut kampanyası için 6 soruda detayları anlattı

Yeni konut kampanyası için 6 soruda detayları anlattı

Yasak aşkı kayınvalide yakaladı! Sevgilisini yatağın altına saklamaya çalıştı

Yasak aşkı kayınvalide yakaladı! Sevgilisini yatağın altına saklamaya çalıştı

Hoşlandığı çocuğu gözyaşlarıyla anlattı

Hoşlandığı çocuğu gözyaşlarıyla anlattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.