Estetiklerini tek tek saymıştı... Söylemezsem Olmaz sunucusu Hande Sarıoğlu'nun eski hali sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı

İddialı tarzı ve cesur pozlarıyla adından söz ettirmeyi başaran ünlü spiker Hande Sarıoğlu oryantal yaptığı anları paylaştığı için işinden olmuştu. O günden beri gittikçe popülerleşen ve spor yorumlarıyla da adından söz ettirmeyi başaran ünlü spiker şimdilerde Söylemezsem Olmaz magazin programında yorumculuk yapıyor.

Her açıklaması ve her yorumu ayrı olay olan ünlü isim bu defa estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı.

ESKİ HALİ OLAY OLDU

Yaptırdığı estetikler ile kendine verdiği değeri her fırsatta dile getiren Sarıoğlu'nun eski halini görenler tanımakta zorlandı.

Ünlü ismin eski halini görenler; 'Resmen yıkıldım', 'Bu nasıl bir değişim be', 'Çok doğru kararlar vermiş' gibi yorumlar yapıldı.

ESTETİKLERİNİ TEK TEK SAYMIŞTI

Daha önce "Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda dolgu var" diyen Hande Sarıoğlu'nun değişimi herkesi şaşırttı.

Hande Sarıoğlu, 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Halid Ziya Uşaklıgil’in eserinden uyarlanan, bir döneme damga vuran, başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu’nun oynadığı “Aşk-ı Memnu” dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.





