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Et ve tavuklarınızı lezzetli bir şekilde pişirmenizi sağlayacak en iyi mangallar

16.08.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En büyük keyiflerimizden olan mangal ziyafetlerine "Hayır." demek çok zor, değil mi? Her ne kadar yaz aylarında yapılsa da dört mevsim tadına doyulmaz. Hem ailenizle hem dostlarınızla yapacağınız bu nefis etkinlik, oldukça keyifli anlar yaşatır. Ateşin etle muhteşem buluşması etrafa mis gibi bir koku yayar ve aç olmasanız da yemek istersiniz. Et ve tavukların yanı sıra sebzelerinizi de közleyebileceğiniz en iyi mangallar için yazımız sizi bekliyor!

Et ve tavuklarınızı lezzetli bir şekilde pişirmenizi sağlayacak en iyi mangallar

İçindekiler

  • 1. Battal boyuyla oldukça kullanışlı: Cemre C85 Portatif Ayaklı Mangal
  • 2. Şık tasarımlı ve kullanışlı: Binbirreyon Ayaklı Kömürlü Küre Mangal
  • Amazon Pazaryeri Fırsat Festivali başladı! Yüzlerce üründeki büyük indirimi kaçırmamak için acele edin. Ürünlere ulaşmak için görsele tıklayın. (17.08.2022)
  • 3. Set hâlinde temin edebileceğiniz: CEREN MANGAL Mega Bahçe Mangal Set
  • 4. Bahçenize şıklık katacak: Binbirreyon Tekerlekli Mangal
  • 5. Küçük ebatlı mangal arayışında olanlara: Açan Pervazlı Küçük Boy Mangal
  • 6. Semaverli bir mangal ile keyfinize keyif katın: Isı-ser 13 Portatif Ayaklı Lüx Emayeli Çekmeceli Mangal
  • 7. Elektrikli mangalları tercih edenlere: FETHİYE TOPTAN Portatif Ayaklı Mangal
  • 8. Mangal ızgaralı bir ateş çukuru ile bahçenizde fark yaratın: VİE Ateş Çukuru Bahçe Şöminesi Mangal Izgaralı
  • 9. Krom gövdesi ile şık ve dayanıklı: Despina Home Mizan Marina Grill Kömürlü Mangal
  • 10. Zarif modeli ile göz dolduran: Cemre Kömürlü Köfteci Lüx Mangal C75

Birçok kişinin damak tadına uyan mangal lezzeti, havaların ısınmasıyla açık alan etkinliklerinin vazgeçilmezi hâline gelir. Âdeta bir parti havasında geçen mangal ziyafetleri, samimi bir hava yaratır ve keyifli bir gün geçirmeye yardım eder. Ateş yakmanın güvenli olduğu yerlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz mangal çeşitlerini bir araya getirdik. Eğer siz de "En iyi mangal hangisi?" diye düşünüyorsanız birbirinden kaliteli ürünler için yazımızı okumaya devam edin!

1. Battal boyuyla oldukça kullanışlı: Cemre C85 Portatif Ayaklı Mangal

Et ve tavuklarınızı lezzetli bir şekilde pişirmenizi sağlayacak en iyi mangallar

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Mangalın keyfi kalabalıkla çıkar diyorsanız Cemre C85 Portatif Ayaklı Mangal'ı rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Battal boyuyla oldukça kullanışlı olan ürün, en iyi mangal modelleri arasında yer alır. 33x80 cm olan mangal ölçüleri sayesinde rahat kullanım vadeden ürün, kalabalık misafirlerinizi bile rahatça ağırlamanızı sağlar. Sağlam portatif ayakları zemine tam olarak oturur ve kayma yapmaz. Birinci sınıf emaye materyalden oluşan model, uzun süre size eşlik eder. Yağdanlığı ve tel ızgarası sayesinde kullanım kolaylığı sunan kömürlü mangalı hızlıca hazır hâle getirmeniz mümkün.

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2. Şık tasarımlı ve kullanışlı: Binbirreyon Ayaklı Kömürlü Küre Mangal

Et ve tavuklarınızı lezzetli bir şekilde pişirmenizi sağlayacak en iyi mangallar

Mangal keyfinden vazgeçemeyenler için kullanışlı bir ürün var sırada. Kapaklı modeli ile en iyi mangal çeşitleri arasında yer alan Binbirreyon Ayaklı Kömürlü Küre Mangal, şık bir tasarıma sahip. İki adet tekerleği ile rahatça hareket ettirebileceğiniz ürünü bir yerden başka bir yere kolaylıkla taşımanız mümkün. Ayrıca porselen emayeden oluşan kapağı sayesinde siz sohbet ederken bile yiyecekleriniz sıcak kalır. İki ila dört kişilik pişirme kapasitesi olan mangalın pişirme alanı ise 55x46 cm. Fazla kalabalık olmayan aileler için ideal kullanım sunan ürünü kaçırmayın!

Ürünü İncele

Amazon Pazaryeri Fırsat Festivali başladı! Yüzlerce üründeki büyük indirimi kaçırmamak için acele edin. Ürünlere ulaşmak için görsele tıklayın. (17.08.2022)

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3. Set hâlinde temin edebileceğiniz: CEREN MANGAL Mega Bahçe Mangal Set

Et ve tavuklarınızı lezzetli bir şekilde pişirmenizi sağlayacak en iyi mangallar

"Sağlıklı mangal ne demek?" diye araştırıyorsanız et ile ateş arasındaki mesafeyi uzak tutan ürünleri tercih etmelisiniz. Üç kademeli ısı yükseklik ayarı ile size bu imkânı sağlayan CEREN MANGAL Mega Bahçe Mangal Set, en iyi mangal çeşitleri arasında yer alır. Portatif özelliği sayesinde kolaylıkla söküp takabileceğiniz ürünü mangala elverişli olan her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Set içinde 1 kg paket kömür, çıra, krom maşa, 1 paket çam odunu, yelpaze ve jel bulunan mangal seti; tüm ihtiyaçlarınıza cevap verir. Ayrıca 62x38x80 cm'lik boyutu ile fazla yer de kaplamaz.

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4. Bahçenize şıklık katacak: Binbirreyon Tekerlekli Mangal

Et ve tavuklarınızı lezzetli bir şekilde pişirmenizi sağlayacak en iyi mangallar

Hoş tasarımıyla bahçenize farklı bir hava katacak mangala ne dersiniz? Göz dolduran tasarımıyla gören herkesin beğenisini kazanan Binbirreyon Tekerlekli Mangal, en iyi mangal seçenekleri arasında yer alır. Metal iskeletle hazırlanan ürün, dayanıklı olduğu için uzun yıllar mangal partilerinize eşlik eder. Mangal kenarlarında bulunan iki adet sabit sehpa sayesinde yiyecekler elinizin altında olur ve ürün, size pratiklik sağlar. Ayrıca ürünün alt kısmında bulunan raf, fazladan alan yaratır. 92.5x43x85 cm ölçüleriyle kalabalık gruplar için oldukça ideal olan mangalın pişirme alanı ise 48x28 cm.

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5. Küçük ebatlı mangal arayışında olanlara: Açan Pervazlı Küçük Boy Mangal

Et ve tavuklarınızı lezzetli bir şekilde pişirmenizi sağlayacak en iyi mangallar

Küçük ebatları ile her yere rahatlıkla sığdırabileceğiniz Açan Pervazlı Küçük Boy Mangal, 27x43.5 cm ebadıyla oldukça şirin bir görünüme sahip. Emaye kaplaması ve dökme demir çerçevesi sayesinde çarpmalara karşı dayanıklı olan ürün, uzun süre mangal keyfinize eşlik eder. Tahta saplı tutacakları sayesinde mangalı kolaylıkla taşıyabilir, gerektiğinde yer değişikliği yapabilirsiniz. Kömürlü pişirme fonksiyonuna sahip olan ürün, üç kademeli ısı yükseklik ayarı ile besinlerinizi sağlıklı bir şekilde pişirmenizi sağlar. Emaye pişirme ızgarası ve tel ızgarası sayesinde size nefis tatlar sunacak ürünü beğendiyseniz acele edin deriz.

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6. Semaverli bir mangal ile keyfinize keyif katın: Isı-ser 13 Portatif Ayaklı Lüx Emayeli Çekmeceli Mangal

Et ve tavuklarınızı lezzetli bir şekilde pişirmenizi sağlayacak en iyi mangallar

Mangalınızı yaparken çayınızı da demlemek ister misiniz? "Tabii ki evet." diyorsanız sıradaki ürün tam size göre! Çay tiryakilerini çok sevindirecek Isı-ser 13 Portatif Ayaklı Lüx Emayeli Çekmeceli Mangal, mangal keyfinize keyif katar. Özellikle yeni mangal arayışı içinde olanlar, "En iyi mangal markası hangisi?" diye düşünebilir. En iyi mangal markaları arasında yer alan Isı-ser markasının kaliteli malzeme ve işçilikle ürettiği ürün, tüm beklentilerinize cevap verebilir. Portatif ayakları sayesinde kullanım kolaylığı sağlayan model, ideal ölçüleriyle mangal keyfini katlar. Kömürlü mangal çeşitleri arasında favoriniz olabilecek ürünü mutlaka inceleyin.

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7. Elektrikli mangalları tercih edenlere: FETHİYE TOPTAN Portatif Ayaklı Mangal

Et ve tavuklarınızı lezzetli bir şekilde pişirmenizi sağlayacak en iyi mangallar

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Kömürlü mangallarda pişen etlerin lezzeti bir başka olsa da her zaman buna imkân bulamayabilirsiniz. Pratik kullanımıyla size eşsiz mangal keyfini tattıracak 50x33 cm'lik FETHİYE TOPTAN Portatif Ayaklı Mangal, kullanışlı bir tasarıma sahip. Elektrikle çalışan mangal ile dilediğiniz zaman ızgara yapma şansına sahip olabilir, dostlarınızı ağırlayarak keyifli eğlenceler düzenleyebilirsiniz. Portatif ayakları sayesinde ürünü iki parça hâline getirip dilediğiniz yerde muhafaza etmeniz mümkün. Dört mevsim size mangal zevkini yaşatacak bir ürün arıyorsanız elektrikli mangalı gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

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8. Mangal ızgaralı bir ateş çukuru ile bahçenizde fark yaratın: VİE Ateş Çukuru Bahçe Şöminesi Mangal Izgaralı

Et ve tavuklarınızı lezzetli bir şekilde pişirmenizi sağlayacak en iyi mangallar

Aileniz ve dostlarınızla bahçede mangal keyfi yapmaktan hoşlanıyorsanız doğru yerdesiniz. Dekoratif havasıyla bahçenizde fark yaratacak VİE Ateş Çukuru Bahçe Şöminesi Mangal Izgaralı ürünle birbirinden keyifli bahçe partilerine imza atabilirsiniz. Hem şömine olarak kullanabileceğiniz hem mangal partilerinize eşlik edecek şık ürün, alışılmışın dışında bir tasarıma sahip. Izgara hediyesi ile temin edeceğiniz şömineli mangalı, kömür yakıtı sayesinde kolaylıkla aktif hâle getirebilirsiniz. 21 kg ağırlığa sahip olan ürünü, uygun boyutu bahçenizde sayesinde çok yer de kaplamaz. Eğer bahçe dekorasyonunuza çok yakışacak bir mangal arayışındaysanız ürüne şans vermeye ne dersiniz?

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9. Krom gövdesi ile şık ve dayanıklı: Despina Home Mizan Marina Grill Kömürlü Mangal

Et ve tavuklarınızı lezzetli bir şekilde pişirmenizi sağlayacak en iyi mangallar

Mangal keyfinizi maksimum seviyeye çıkaracak bir ürün daha var sırada. Hafif ve kolay taşınabilir özelliği ile Despina Home Mizan Marina Grill Kömürlü Mangal L, portatif ayakları sayesinde rahat kullanılır. Her iki yanında bulunan ahşap taşıma kulpları, elinizin yanmasını önlediği için pişirme sırasında mangalın yerini rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Isıya dayanıklı 430 krom gövdesi ve korozyona dayanıklı kömür ızgarası ile uzun ömürlü kullanım vadeder. Mangal ziyafetlerinize kusursuz bir katkı sağlayacak ürün, 35x60 cm'lik pişirme alanı ile tüm yiyeceklerinizi hızlıca pişirir.

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10. Zarif modeli ile göz dolduran: Cemre Kömürlü Köfteci Lüx Mangal C75

Et ve tavuklarınızı lezzetli bir şekilde pişirmenizi sağlayacak en iyi mangallar

Damak tadınızla birlikte göz zevkinize de hitap eden Cemre Kömürlü Köfteci Lüx Mangal C75, zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. Pervazlı modeliyle kullanım kolaylığı sağlayan ürün, etlerinizi dilediğiniz biçimde pişirmenize yardım eder. Kaliteli materyalden üretilen çift ızgarası, en iyi mangal ızgarası çeşitleri arasında yer alır. Sevdiklerinizle yapacağınız mangal etkinliklerinde estetik bir görünüm sergileyerek mekâna şıklık katar. 33x50 cm ebatlarında üretilen ürün, minimal boyutuyla kullanılmadığı zamanlarda rahat saklanır. Eğer siz de en iyi mangal modellerini araştırıyorsanız ürünü incelemeden karar vermeyin!

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