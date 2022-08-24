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Et yemeklerine çok yakışıyor: Evde kurutulmuş domates yapımı, evde domates nasıl kurutulur?

24.08.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Domates yazın en sevilerek tüketilen sebzelerden. Yemeğe renk ve lezzet veren domatesin birçok farklı çeşidi bulunuyor. Salçasından, reçeline, kurutulmuş domatesine kadar oldukça lezzetli seçenekleri olan domatesin evde nasıl kurutulduğunu merak ediyorsanız bu haberi okuyabilirsiniz.

Et yemeklerine çok yakışıyor: Evde kurutulmuş domates yapımı, evde domates nasıl kurutulur?

Kurutulmuş domates özellikle Anadolu mutfağında sıklıkla kullanılıyor. Kahvaltıların, mezelerin, salataların, et yemeklerinin, makarnaların vazgeçilmezi olan kurutulmuş domatesi mutlaka denemeniz gerekiyor. Taptaze domatesleri güneşte kurutarak bu lezzeti kış aylarına da taşıyabileceksiniz. Üstelik kurutulmuş domates yapmak oldukça kolay.

EVDE KURUTULMUŞ DOMATES YAPIMI

  • Öncelikle domatesleri güzelce yıkayın ve saplarını çıkartın. Ardından kağıt havlu yardımıyla kurutun.
  • Domatesleri ıslak bırakmak, kabuklarının yumuşamasına ve doğru bir şekilde kurumamasına neden olur.
  • Kurulama işleminden sonra domatesleri istediğiniz boyut ve şekillerde dilimleyin. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.
  • Dilimlediğiniz domatesleri aralıklı olacak şekilde dizin. Domateslerin üzerine isteğe göre karabiber, kekik veya tuz ekleyebilirsiniz.
  • Eğer tuz kullanacaksanız, kaya tuzu olmasına özen gösterin. Önceden ısıtılmış 110 dereceli fırında domateslerini 3-3,5 saat kadar pişirin.
  • İlk 1 saatin sonunda domatesleri ters yüz edin. Domatesler yavaş yavaş sularını salıp kurudukları için fırın mutlaka 110 derecede olmalıdır.
  • Eğer daha hızlı kurumasını istiyorsanız, domatesleri daha ince doğrayın ve içindeki tohumlu kısımları çıkartın.
  • Domatesler tamamen kuruduğunda oda sıcaklığında bekletin. Daha sonra cam kavanozlara aktarın.
  • Dilerseniz, kavanozlara sarımsak, zeytinyağı ve kekik ilave edebilirsiniz.
  • Kavanozların kapaklarını hava almayacak şekilde kapatın. Gün ışığı almayan serin ve kuru bir yerde muhafaza edin.

GÜNEŞTE KURUTMAK

  • Fırına göre daha ekonomik bir yöntem olan güneşte kurutma, evlerin balkonunda, bahçesinde veya terasta yapılabilir.
  • Domatesleri güzelce yıkayıp saplarını çıkartın. Ardından kurulayın.
  • Balkona veya terasa büyük temiz bir bez serin. Bezi sereceğiniz yerin doğrudan güneş alması çok önemlidir.
  • Domatesleri ince ince dilimleyerek bezin üzerine yerleştirin.
  • Domatesleri her gün kontrol edin. 2 günde bir ters yüz edin.
  • Güneşte tamamen kuruyunca cam kavanozlara aktarabilirsiniz.
  • Eğer yere sererek kurutmak istemiyorsanız, domateslere ip geçirerek güneş gören bir yere asabilirsiniz.
  • Bu sayede domatesler ipte kolayca kuruyacaktır.

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