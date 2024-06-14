Etek giymesiyle gündem olmuştu... Ünlü rapçi Sefo, Alişan'a o günlerini hatırlatıp fena salladı! 'Biz de seni gördük'

Son dönemde erkeklerin etek giymesi konusu magazin gündeminde uzun süre yer edinmişti. Ünlü rapçi Sefo'nun İskoçya gezisindeki kareleri çok konuşulmuştu.

LİNÇLERE KULAK ASMAMIŞTI

Bu karelerin ardından Eser Yenenler'in programına katılan Sefo, etekli pozuna gelen linçlerden sonra "Etek keyifli bence neden kadınlara kaptırdık onu bilmiyorum yani. Püfür püfür abi!" diyerek linçlere kulak asmadığını göstermişti.

Erkek sanatçıların etek giymesi konusu Alişan'a sorulmuş ve ünlü isim bir röportajında "Cinsiyetsiz bir toplum yaratmak istiyorlar. Ama burası Türkiye, işlemez. Beş yaşındaki çocuğum görüp örnek almak isterse o zaman tehlike ortamı oluşur." demişti.

'BİZ DE SENİ GÖRDÜK'

Fizy platformunda Kaan Ölker’in ‘popcast’ programına konuk olan Sefo konuya dair sert açıklamalarda bulundu. Sefo, Alişan'ın eleştirisi hatırlatılınca kendini tutamadı ve “Cennet Mahallesi dizisinde bir bölümde makyajlı, sarı saçlı, kıvırdığı halleri var. Çocuğunun, bizi görüp etkilenip etkilenme ihtimali varsa, o zaman biz de seni gördük etek giydik diyelim.” ifadelerini kullandı.