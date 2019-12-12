MAGAZİN

Etiyopya'da Aksum Krallığı dönemine ait kayıp şehir bulundu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 12.12.2019 11:29 | Son Güncelleme

İlk yaşam bulgularının 2 bin 750 yıl öncesine dayandığı şehirde, 4. yüzyılda inşa edilmiş bir kilise gün yüzüne çıkarıldı - Bulgular arasında Kral Necaşi dönemine ait madeni paralar da var

İSTANBUL (AA) - Etiyopya'da Aksum Krallığı döneminde ticari merkezlerden biri olduğu anlaşılan ve Afrika'daki Hristiyanlık tarihine ışık tutacak kayıp bir şehir keşfedildi.

Aralarında Johns Hopkins Üniversitesi ve Yale Üniversitesinden araştırmacıların bulunduğu arkeologlar, Antiquity dergisinde yayımladıkları makalede, hakkında az şey bilinen Aksum Krallığı medeniyetine ilişkin önemli bir keşif yaptıklarını duyurdu.

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray eyaletinde bulunan ve "Beta Semani" olarak adlandırılan kayıp şehirde, birbirinden ilginç kişisel eşyaların yanı sıra 4. yüzyıla ait bir kilise de bulundu.

Radyokarbon tekniğiyle buradaki ilk yaşamın milattan önce 750 yılına uzandığı anlaşılırken, bölgenin daha sonra Kızıldeniz'i krallığın başkenti Aksum şehrine bağlayan bir ticari merkeze dönüştüğü belirtildi.

- Kral Necaşi dönemine ait paralar bulundu

Fotoğrafları paylaşılan bulgular arasında üzerinde boğa figürü bulunan altın bir yüzük ve haçlarla süslenmiş madeni paralar da var.

Paraların arasında İslam'ın yayıldığı ilk dönemlerde Müslüman muhacirlere kucak açan Aksum Kralı Ashame (Kral Necaşi) dönemine ait olanları da bulunuyor. O döneme ait paraların üzerindeki kral resimleri dikkati çekiyor.

Milat ile milattan sonra 9. yüzyıl arasında hüküm süren Aksum Krallığı, 4. yüzyılda Hristiyanlığı kabul etmesinin ardından Sahra Altı Afrika'da bu dinin yayılmasında önemli rol oynadı.

Aksum Krallığı, bugünkü Etiyopya, Cibuti, Somali, Eritre, Yemen, Suudi Arabistan'ın güneyi, Mısır ve Sudan'ın bazı bölgelerinde hüküm sürüyordu.

PARTNERSGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...SGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...
Sındırgılı Yörüklerin iki asırlık eğlencesi "Dada oyunu"Sındırgılı Yörüklerin iki asırlık eğlencesi "Dada oyunu"
Bitter Dergi, Macaristan’dan sonra Avusturya’ya açılıyorBitter Dergi, Macaristan’dan sonra Avusturya’ya açılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AKSUM antik kent Etiyopya

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

Haluk Levent, Üsküdar'da gençlerle bir araya geldi

Haluk Levent, Üsküdar'da gençlerle bir araya geldi

Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı

Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.