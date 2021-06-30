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EURO 2020 çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı

30.06.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) devam ediyor. Şampiyona'da sürprizlere sahne olan son 16 turu dün tamamlandı.

EURO 2020 çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turu da tamamlandı. Bu turda Hollanda ve Fransa'nın elenmesi turnuvanın en büyük sürprizleri olarak gösteriliyor.

Turnuvaya iki gün ara veriliyor. Çeyrek final maçları, 2 Temmuz Cuma akşamı İsviçre-İspanya mücadelesiyle başlayacak.

Turnuva, 11 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak olan final maçıyla sona erecek.

Çeyrek final turu maç programı şöyle (saatler TSİ):

ÇEYREK FİNAL

2 Temmuz Cuma

ÇF1: İsviçre - İspanya (19.00, St. Petersburg)

ÇF2: Belçika - İtalya (22.00, Münih)

3 Temmuz Cumartesi

ÇF3: Çek Cumhuriyeti - Danimarka (19:00, Bakü)

ÇF4: Ukrayna - İngiltere (22:00, Roma)

4-5 Temmuz

Maç yok.

YARI FİNAL

6 Temmuz Salı

YF1: ÇF2 galibi - ÇF1 galibi (22.00, Londra)

7 Temmuz Salı

YF2: ÇF4 galibi - ÇF3 galibi (22.00, Londra)

8-9-10 Temmuz

Maç yok

FİNAL

11 Temmuz Pazar

YF1 galibi - YF2 galibi (22.00, Londra)

GRUPLAR:

A (Roma/Bakü): Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre

B (Kopenhag/St. Petersburg): Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya

C (Amsterdam/Bükreş): Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya

D (Londra/Glasgow): İngiltere, Hırvatistan, İskoçya, Çek Cumhuriyeti

E (Sevilla/St. Petersburg): İspanya, İsveç, Polonya, Slovakya

F (Münih/Budapeşt**e**): Macaristan, Portekiz, Fransa, Almanya

a grubu

GRUP AŞAMASI

11 Haziran Cuma

A Grubu: Türkiye 0 - 3 İtalya (Roma)

12 Haziran Cumartesi

A Grubu: Galler 1 - 1 İsviçre (Bakü)

B Grubu: Danimarka 0 - Finlandiya 1 (Kopenhag)

B Grubu: Belçika 3 - 0 Rusya (St. Petersburg)

13 Haziran Pazar

D Grubu: İngiltere 1 - 0 Hırvatistan (Londra)

C Grubu: Avusturya 3 - 1 Kuzey Makedonya (Bükreş)

C Grubu: Hollanda 3 - 2 Ukrayna (Amsterdam)

b grubu

14 Haziran Pazartesi

D Grubu: İskoçya 0 - 2 Çek Cumhuriyeti (Glasgow)

E Grubu: Polonya 1 - 2 Slovakya (St. Petersburg)

E Grubu: İspanya 0 - 0 İsveç (Sevilla)

15 Haziran Salı

F Grubu: Macaristan 0 - 3 Portekiz (Budapeşte)

F Grubu: Fransa 1 - 0 Almanya (Münih)

C GRUBU

16 Haziran Çarşamba

B Grubu: Finlandiya 0 - 1 Rusya (St. Petersburg)

A Grubu: Türkiye 0 - 2 Galler (Bakü)

A Grubu: İtalya 3 - 0 İsviçre (Roma)

17 Haziran Perşembe

C Grubu: Ukrayna 2 - 1 Kuzey Makedonya (16.00, Bükreş)

B Grubu: Danimarka 1 - 2 Belçika (19.00, Kopenhag)

C Grubu: Hollanda 2 - 0 Avusturya (22.00, Amsterdam)

D GRUBU

18 Haziran Cuma

E Grubu: İsveç 1 - 0 Slovakya (16.00, St. Petersburg)

D Grubu: Hırvatistan 1 - 1 Çek Cumhuriyeti (Glasgow)

D Grubu: İngiltere 0 - 0 İskoçya (Londra)

19 Haziran Cumartesi

F Grubu: Macaristan 1 - 1 Fransa (Budapeşte)

F Grubu: Portekiz 2 - 4 Almanya (Münih)

E Grubu: İspanya 1 - 1 Polonya (Sevilla)

gruplar

20 Haziran Pazar

A Grubu: İsviçre 3 - 1Türkiye (Bakü)

A Grubu: İtalya 1 - 0 Galler (Roma)

21 Haziran Pazartesi:

C Grubu: Kuzey Makedonya 0 - 3 Hollanda (Amsterdam)

C Grubu: Ukrayna 0 - 1 Avusturya (Bükreş)

B Grubu: Rusya 1 - 4 Danimarka (Kopenhag)

B Grubu: Finlandiya 0 - 2 Belçika (St. Petersburg)

gruplar

22 Haziran Salı

D Grubu: Çek Cumhuriyeti 0 - 1 İngiltere (Londra)

D Grubu: Hırvatistan 3 - 1 İskoçya (Glasgow)

23 Haziran Çarşamba

E Grubu: Slovakya 0 - 5 İspanya (Sevilla)

E Grubu: İsveç 3- 2 Polonya (St. Petersburg)

F Grubu: Almanya 2 - 2 Macaristan (Münih)

F Grubu: Portekiz 2 - 2 Fransa (22.00, Budapeşte)

SON 16 TURU

26 Haziran Cumartesi

1. Maç: Galler 0 - 4 Danimarka (Amsterdam)

2. Maç: İtalya 2 - 1 Avusturya (Londra)

27 Haziran Pazar

3. Maç: Hollanda 0 - 2 Çek Cumhuriyeti (Budapeşte)

4. Maç: Belçika 1 - 0 Portekiz (22.00, Sevilla)

28 Haziran Pazartesi

5. Maç: Hırvatistan 3 - 5 İspanya (Kopenhag)

6. Maç: Fransa 3(4) - 3(5) İsviçre (Bükreş)

29 Haziran Salı

7. Maç: İngiltere 2 - 0 Almanya (Londra)

8. Maç: İsveç 1 - 2 Ukrayna (Glasgow)

30 Haziran - 1 Temmuz

Maç yok

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