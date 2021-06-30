EURO 2020 çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turu da tamamlandı. Bu turda Hollanda ve Fransa'nın elenmesi turnuvanın en büyük sürprizleri olarak gösteriliyor.
Turnuvaya iki gün ara veriliyor. Çeyrek final maçları, 2 Temmuz Cuma akşamı İsviçre-İspanya mücadelesiyle başlayacak.
Turnuva, 11 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak olan final maçıyla sona erecek.
Çeyrek final turu maç programı şöyle (saatler TSİ):
ÇF1: İsviçre - İspanya (19.00, St. Petersburg)
ÇF2: Belçika - İtalya (22.00, Münih)
ÇF3: Çek Cumhuriyeti - Danimarka (19:00, Bakü)
ÇF4: Ukrayna - İngiltere (22:00, Roma)
Maç yok.
YF1: ÇF2 galibi - ÇF1 galibi (22.00, Londra)
YF2: ÇF4 galibi - ÇF3 galibi (22.00, Londra)
Maç yok
YF1 galibi - YF2 galibi (22.00, Londra)
A (Roma/Bakü): Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre
B (Kopenhag/St. Petersburg): Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya
C (Amsterdam/Bükreş): Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya
D (Londra/Glasgow): İngiltere, Hırvatistan, İskoçya, Çek Cumhuriyeti
E (Sevilla/St. Petersburg): İspanya, İsveç, Polonya, Slovakya
F (Münih/Budapeşt**e**): Macaristan, Portekiz, Fransa, Almanya
A Grubu: Türkiye 0 - 3 İtalya (Roma)
A Grubu: Galler 1 - 1 İsviçre (Bakü)
B Grubu: Danimarka 0 - Finlandiya 1 (Kopenhag)
B Grubu: Belçika 3 - 0 Rusya (St. Petersburg)
D Grubu: İngiltere 1 - 0 Hırvatistan (Londra)
C Grubu: Avusturya 3 - 1 Kuzey Makedonya (Bükreş)
C Grubu: Hollanda 3 - 2 Ukrayna (Amsterdam)
D Grubu: İskoçya 0 - 2 Çek Cumhuriyeti (Glasgow)
E Grubu: Polonya 1 - 2 Slovakya (St. Petersburg)
E Grubu: İspanya 0 - 0 İsveç (Sevilla)
F Grubu: Macaristan 0 - 3 Portekiz (Budapeşte)
F Grubu: Fransa 1 - 0 Almanya (Münih)
B Grubu: Finlandiya 0 - 1 Rusya (St. Petersburg)
A Grubu: Türkiye 0 - 2 Galler (Bakü)
A Grubu: İtalya 3 - 0 İsviçre (Roma)
C Grubu: Ukrayna 2 - 1 Kuzey Makedonya (16.00, Bükreş)
B Grubu: Danimarka 1 - 2 Belçika (19.00, Kopenhag)
C Grubu: Hollanda 2 - 0 Avusturya (22.00, Amsterdam)
E Grubu: İsveç 1 - 0 Slovakya (16.00, St. Petersburg)
D Grubu: Hırvatistan 1 - 1 Çek Cumhuriyeti (Glasgow)
D Grubu: İngiltere 0 - 0 İskoçya (Londra)
F Grubu: Macaristan 1 - 1 Fransa (Budapeşte)
F Grubu: Portekiz 2 - 4 Almanya (Münih)
E Grubu: İspanya 1 - 1 Polonya (Sevilla)
A Grubu: İsviçre 3 - 1Türkiye (Bakü)
A Grubu: İtalya 1 - 0 Galler (Roma)
C Grubu: Kuzey Makedonya 0 - 3 Hollanda (Amsterdam)
C Grubu: Ukrayna 0 - 1 Avusturya (Bükreş)
B Grubu: Rusya 1 - 4 Danimarka (Kopenhag)
B Grubu: Finlandiya 0 - 2 Belçika (St. Petersburg)
D Grubu: Çek Cumhuriyeti 0 - 1 İngiltere (Londra)
D Grubu: Hırvatistan 3 - 1 İskoçya (Glasgow)
E Grubu: Slovakya 0 - 5 İspanya (Sevilla)
E Grubu: İsveç 3- 2 Polonya (St. Petersburg)
F Grubu: Almanya 2 - 2 Macaristan (Münih)
F Grubu: Portekiz 2 - 2 Fransa (22.00, Budapeşte)
1. Maç: Galler 0 - 4 Danimarka (Amsterdam)
2. Maç: İtalya 2 - 1 Avusturya (Londra)
3. Maç: Hollanda 0 - 2 Çek Cumhuriyeti (Budapeşte)
4. Maç: Belçika 1 - 0 Portekiz (22.00, Sevilla)
5. Maç: Hırvatistan 3 - 5 İspanya (Kopenhag)
6. Maç: Fransa 3(4) - 3(5) İsviçre (Bükreş)
7. Maç: İngiltere 2 - 0 Almanya (Londra)
8. Maç: İsveç 1 - 2 Ukrayna (Glasgow)
Maç yok
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