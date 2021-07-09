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EURO 2020: Rıza Çalımbay, İtalya mağlubiyeti sonrası ağır eleştiriler nedeniyle oyuncuların özgüvenlerini kaybettiğini söyledi

09.07.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 A Grubu'nda oynadığı ilk iki maçta oynadığı etkisiz futbol ve aldığı mağlubiyetler nedeniyle yoğun şekilde eleştirildi. BBC Türkçe'ye konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a göre "altın jenerasyon" olarak anılan takımdan beklenti çok fazlaydı. İtalya maçı sonrasında yöneltilen ağır eleştiriler sebebiyle futbolcuların özgüvenlerini kaybettiğini söyleyen Çalımbay, "Aslında önemli olan Galler ve İsviçre maçlarıydı" dedi.

EURO 2020: Rıza Çalımbay, İtalya mağlubiyeti sonrası ağır eleştiriler nedeniyle oyuncuların özgüvenlerini kaybettiğini söyledi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 A Grubu'nda oynadığı ilk iki maçta oynadığı etkisiz futbol ve aldığı mağlubiyetler nedeniyle yoğun şekilde eleştirildi.

Geçtiğimiz sezon pek çok futbolcunun hem Avrupa'nın hem de Türkiye'nin başarılı takımlarında forma giymesi, Türkiye kamuoyunda Milli Takım'a yönelik beklentileri artırmıştı.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, beklentinin bir hayli fazla olduğu görüşünde.

Çalımbay, turnuvanın ilk maçında İtalya karşısında 3-0'lık bir mağlubiyet alan takıma yöneltilen ağır eleştirilerin, takımın Galler maçı öncesinde özgüvenini yitirmesine sebep olduğunu söylüyor:

"İtalya bizimle oynamadan önce 17 maçını kaybetmedi. 3 ihtimalli bir maç bu, her şey olabilir. Ama bu maçın yenilgisi çok abartıldı. Aslında önemli olan Galler ve İsviçre maçlarıydı."

Rıza Çalımbay

'Maçlarda oyuncuların hırslarını göremedik'

Çalımbay'a göre oyuncular, 2-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan Galler maçına "Kazanamazsak ne olur?" diyerek çıktı:

"Herkesin o takımı motive etmesi gerekiyordu. Oyuncuların da kendisini motive etmesi gerekiyordu. Orası oyuncular için çok önemli bir platform. Kendilerini göstereceği, ispat edecekleri bir turnuva. Maçta o hırsı da göremedik. Eleme grubu maçlarındaki gibi değillerdi."

Türkiye 24,58 yaş ortalaması ile turnuvanın en genç takımı. Çalımbay, kadronun genç olmasının maçları olumsuz etkilediği yönündeki görüşlere katılmıyor. Ancak tecrübe eksikliğinden söz edilebileceğini belirtiyor:

"İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya takımları bu turnuvaları çok fazla oynamış oyunculardan oluşuyor. Bu anlamda bir tecrübe eksikliği olabilir bizde."

'Şenol Hoca ile başarı beklentisi oluştu'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında bir şey söylemesinin doğru olmadığını ifade eden Çalımbay, "Mircea Lucescu döneminde takım istediğini yapamadı, o dönem istenen bir başarı yoktu. Şenol Hoca gelince bir başarı beklentisi de oluştu" diyor.

Kendisinin de EURO 2000'de Mustafa Denizli'nin yardımcısı olarak görev aldığını hatırlatan Çalımbay, o dönem B Grubu'ndaki ilk maçlarında kendilerinin de İtalya'ya yenildiğini ancak daha sonra İsveç ile berabere kalıp, Belçika'yı yendiklerini hatırlatıyor.

EURO 2000'de Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında İtalya karşısında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Ardından İsveç ile 0-0 berabere kalan Milli Takım, son maçında Belçika'yı 2-0 yenmişti. Bu sonuçlarla çeyrek finale yükselen Milliler, Portekiz'e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

Mevcut tablonun 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ni nasıl etkileyeceği yönündeki soruya ise Çalımbay, "Eğer buradan dersler çıkarılırsa büyük bir katkısı olur" cevabını veriyor.

Çalımbay sözlerini şöyle sürdürüyor:

"İsviçre maçı da dahil iki maçtan ders çıkarırsak, katkısı çok olur. Bu takım gol atamayacak bir takım değil. İsteksiz oynayacak bir takım değil. Ama oyuncular sahada isteksiz gibi görünüyorlardı. Bunlardan ders çıkarılmalı.

"Ama elbette ki çok istiyorlar, milli formayı giymişler sonuçta. Soyunma odasında konuşulanlar bazen sahaya yansıtılamayabilir. Teknik direktör kim olsa eleştirmek haddimize değil. Hiçbir antrenör kaybetmek istemez. Çok iyi milli takımlarla oynuyorsunuz. Böyle hatalar olabiliyor. Bu arkadaşlar turnuvanın en genç takımı. Daha iyi dönemleri olacaktır."

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