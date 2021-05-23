Eurovision finali hangi kanalda? İşte Eurovision 2021 şarkı yarışması finali

65'incisi düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının finaline bu yıl Hollanda ev sahipliği yapıyor. Ülkeler arası şarkı yarışması Eurovision şarkı yarışmasının hangi kanalda ve saat kaçta yapıldığı araştırılıyor. İşte, Eurovision 2021 finali ne zaman? sorusunun yanıtı...

EUROVISION 2021 FİNALİ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Hollanda Ahoy Rotterdam'da gerçekleşen 65. Eurovision şarkı yarışması finali 22 Mayıs 2021 Cumartesi akşamında Eurovision resmi Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

EUROVISION FİNALİNİ CANLI OLARAK İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



