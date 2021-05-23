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Eurovision finali hangi kanalda? İşte Eurovision 2021 şarkı yarışması finali

23.05.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

65. Eurovision şarkı yarışması 18 ve 20 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen yarı final turunun ardından finale kalan ülkeler performanslarını yarıştıracak. Hollanda’da gerçekleşen final mücadelesini merak edenler, Eurovision 2021 finali ne zaman, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. Peki, Eurovision finali hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...

Eurovision finali hangi kanalda? İşte Eurovision 2021 şarkı yarışması finali

65'incisi düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının finaline bu yıl Hollanda ev sahipliği yapıyor. Ülkeler arası şarkı yarışması Eurovision şarkı yarışmasının hangi kanalda ve saat kaçta yapıldığı araştırılıyor. İşte, Eurovision 2021 finali ne zaman? sorusunun yanıtı...

EUROVISION 2021 FİNALİ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Hollanda Ahoy Rotterdam'da gerçekleşen 65. Eurovision şarkı yarışması finali 22 Mayıs 2021 Cumartesi akşamında Eurovision resmi Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

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