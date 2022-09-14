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Eurovision'un sesi Bülend Özveren yoğun bakımda

14.09.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Türkiye'nin sunucusu Bülend Özveren yoğun bakıma kaldırıldı.

Eurovision'un sesi Bülend Özveren yoğun bakımda

Bülend Özveren'in eşi Sebla Özveren ünlü sunucunun sağlık durumuyla alakalı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Eşim Bülend Özveren, ani bir rahatsızlık nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımında. Dualarınız için teşekkür ederim" denildi.

BÜLEND ÖZVEREN KİMDİR?

Özveren 1943 yılında İstanbul’da doğdu. Sultan Ahmet İlkokulundan mezun olduktan sonra, orta öğrenimini Saint-Benoit Fransız Erkek Lisesinde, liseyi parasız yatılı olarak Galatasaray Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden üçüncü sınıfta iken ayrılıp Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne geçti 1971 yılında buradan mezun oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Eurovision Hukuk
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