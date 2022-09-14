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Ev hapsi kaldırılmıştı! Gülşen konserlere devam edecek mi?

14.09.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Gülşen geçtiğimiz günlerde imam hatiplilere yönelik sarf ettiği sözler sonrası gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Ünlü isim daha sonrasında ev hapsi koşuluyla serbest bırakılmıştı. Ev hapsi kaldırılan Gülşen 3 yıl hapis ile yargılanıyor. Gülşen'in konser verip veremeyeceği ise merak ediliyor.

Ev hapsi kaldırılmıştı! Gülşen konserlere devam edecek mi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturmaya göre şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos tarihinde tutuklanmıştı. Ünlü sanatçı sonrasında ev hapsi koşulu ile serbest bırakılmıştı.

EV HAPSİ KALDIRILMIŞTI

Sanatçının avukatı Emek Emre’nin itirazını değerlendirmiş olan nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, Çolakoğlu’nun 29 Ağustos tarihinde "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti. Emre’nin 6 Eylül tarihindeki itirazı sonrası İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararla Gülşen Bayraktar Çolakoğlu’nun ev hapsini 12 Eylül’de kaldırmıştı. Gelişme sonrası ise Gülşen'in konser verip veremeyeceği merak edilmeye başlandı.

GÜLŞEN NE ZAMAN KONSER VERECEK?

Gülşen'in 2022 konser takvimine göre 16 Eylül tarihinde İstanbul Kartal'da, 23 Eylül'de İstanbul'da, 24 Eylül'de Gaziantep'te konserleri bulunuyor. Hukuki olarak ise Gülşen'in konser vermesinin önünde bir engel bulunmuyor.

Fakat iddialara göre Gülşen, davası sonuçlanana dek konser vermeyecek. Yine iddialara göre Gülşen, dava dönemi boyunca sessiz kalmayı sürdürecek ve bu esnada yeni şarkılar yazmaya devam edecek.

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Gülşen konser
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