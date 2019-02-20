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Ev ödevini robota yaptıran öğrenci tartışma yarattı! Annenin paylaşımı 13 milyon kez görüntülendi

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DÜNYA  | 20.02.2019 08:10 | Son Güncelleme

Çin'de yaşanan olay tüm dünyada bir anda gündem oldu. Bir öğrencinin ev ödevini yapması için robot satın alarak ev ödevini yazdırması sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Kızının odasını temizlerken, robotu gören anne sinirlenerek cihazı kırdı. Daha sonra sosyal medyadan açıklamada bulunan annenin paylaşımı ise tam 13 milyon kez görüntülendi.

Ev ödevini robota yaptıran öğrenci tartışma yarattı! Annenin paylaşımı 13 milyon kez görüntülendi

South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Çin'in Cıciang eyaletine bağlı Hangcou kentinde bir kız öğrenci, Bahar Bayramı’nda ebeveynlerinden habersiz ev ödevlerini yazması için 800 yuana (yaklaşık 625 TL) robot satın aldı.

İnsan yazısını taklit ederek, hatasızca yazabilen robot, kız öğrencinin öğretmenlerinin bir haftalık Bahar Bayramı için verdiği ödevleri çok kısa sürede yazarak bitirdi.

ANNESİ GÖRÜNCE KIZDI, ROBOTU KIRDI

Öğrencinin annesi Cang, kızının ödevinin bu kadar kısa sürede bitirmesine şaşırırken, tüm ödevlerin hatasız yazılması dikkatini çekti.

Kızının odasını temizlerken "tüm el yazılarını taklit edebilir" logolu robotu bulan Cang, durumu anlayınca öfkelenerek, cihazı kırdı.

PAYLAŞIMI 13 MİLYON KEZ OKUNDU

Olayı "Tüm ev ödevlerinizi yazmaya yardım edebilir ama sınavlarınıza yardım edebilir mi?" ifadeleriyle ülkenin sosyal medya hesabı Weibo’dan paylaşan anneden sonra, paylaşım 13 milyon kez okundu, 3 binden fazla tekrar paylaşıldı. Robotun satıldığı e-ticaret platformunda robota olan ilgi arttı.

Annenin paylaşımıyla ilgili bazı internet kullanıcıları, kız öğrencinin bu yaşında bu tür bir robot kullanmasının yanlış olduğunu söylerken, bazıları da ülkede öğrencilerin "belirli sıkıcı ve ağır yüklere katlanmasına neden olan eğitim şeklinde reform yapılarak, yaratıcı ev ödevleri verilmesi gerektiğini" savundu.

Çin’de kitaplardaki metin ve makalelerin olduğu gibi defterlere veya parşömen kağıtlarına yazılmasını gerektiren ödevler verilebiliyor.

Yazı robotu, parşömen kağıdın koyulabilmesi için dikdörtgen çerçeveli metal bir zemin ve yazıyı yazan bir robot koldan oluşuyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
çin robot öğrenci

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