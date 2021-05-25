Ev partisinde dayak yediği iddia edilen Yusuf Güney ilk kez konuştu

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney hakkında ortaya atılan iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Marmaris'te katıldığı bir ev partisinde yaşanan tartışmaya dahil olan Güney'in iddiaya göre burnu kırıldı.

Yusuf Güney, hakkında çıkan haberlerin ardından Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına telefonla bağlanıp açıklamalarda bulundu. Yusuf Güney, şunları söyledi:

İddialar asılsızdır. Ev partisi de değildi. Çok samimi olduğum arkadaşımın aile evi. Çocuklarının cinsiyetinin belli olduğundan dolayı da davet ettiler beni. 10-15 kişilik aile ortamında çocukların da olduğu... Öyle içilmiş falan asılsızdır. Kutlamamızı yaptık bu kadar. Başka hiçbir şey yoktur.

