MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ev partisinde dayak yediği iddia edilen Yusuf Güney ilk kez konuştu

Ev partisinde dayak yediği iddia edilen Yusuf Güney ilk kez konuştu

25.05.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yusuf Güney hakkında ortaya bomba bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Marmaris'te bir ev partisine katılan Yusuf Güney, yaşadığı tartışma sonucu darp edildi ve burnu kırıldı.

Ev partisinde dayak yediği iddia edilen Yusuf Güney ilk kez konuştu

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney hakkında ortaya atılan iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Marmaris'te katıldığı bir ev partisinde yaşanan tartışmaya dahil olan Güney'in iddiaya göre burnu kırıldı.

Yusuf Güney, hakkında çıkan haberlerin ardından Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına telefonla bağlanıp açıklamalarda bulundu. Yusuf Güney, şunları söyledi:

İddialar asılsızdır. Ev partisi de değildi. Çok samimi olduğum arkadaşımın aile evi. Çocuklarının cinsiyetinin belli olduğundan dolayı da davet ettiler beni. 10-15 kişilik aile ortamında çocukların da olduğu... Öyle içilmiş falan asılsızdır. Kutlamamızı yaptık bu kadar. Başka hiçbir şey yoktur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Evin babası zayıflamıyorsa biz şişmanlarız!Evin babası zayıflamıyorsa biz şişmanlarız!
BBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlamasıBBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlaması
Anahtar Kelimeler:
Yusuf Güney
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'na protestoda arbede! Makam aracına saldırdılar

Ekrem İmamoğlu'na protestoda arbede! Makam aracına saldırdılar

Bahçeli'den Sedat Peker'in iddialarına sert tepki

Bahçeli'den Sedat Peker'in iddialarına sert tepki

Şoke eden ölüm! Tanga ipi neden oldu

Şoke eden ölüm! Tanga ipi neden oldu

Türkiye yeni döneme hazırlanıyor! Aşı yaptıran katılacak

Türkiye yeni döneme hazırlanıyor! Aşı yaptıran katılacak

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Selfie çekerken şüphelendi, gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı

Selfie çekerken şüphelendi, gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bikinisini giyip sevgilisine poz verdi

Bikinisini giyip sevgilisine poz verdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim

Mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim

İbrahim Tatlıses'e hapis şoku!

İbrahim Tatlıses'e hapis şoku!

Bikinisi küçük geldi! Herkes ona baktı

Bikinisi küçük geldi! Herkes ona baktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.