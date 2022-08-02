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Ev sahibi ile kiracı arasında kavga! 1 polis yaralandı: Olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi

02.08.2022 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın merkez Gürsu ilçesinde kiracı ile ev sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kiracı ve ev sahibinin kavgasına müdahale etmek bir polis memuru, kiracının elindeki pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken kiracı ise aynı tüfekle intihar etti.

Ev sahibi ile kiracı arasında kavga! 1 polis yaralandı: Olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi

Bursa’da ev sahibi ile kavga eden kiracı ihbar üzerine olay yerine gelip kavgaya müdahale eden polis memurunu pompalı tüfek ile yaraladı. Kiracının teslim olmaması üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Gözü dönen kiracı bulunduğu apartmanın en üst katına çıkarak elindeki pompalı tüfekle intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay Merkez Gürsu ilçesinde bulunan İstiklal Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, oturduğu evin sahibi ile tartışan M.B. isimli kiracı pompalı tüfekle tehditler savurunca olay polise intikal etti.

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TÜFEKLE POLİSİ VURDU

Ev sahibi kiracı kavgası ihbarı üzerine olay yerine gelen polis memuru olaya müdahale etmek için bahse konu evin zilini çalıp kapıyı açmalarını istedi. Kapı açıldığı sırada içeriye girmek isteyen bir polis memuru gözü dönen kiracının elindeki pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu.

YARALI POLİSİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Ayağından yaralanan polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AYNI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ

Elindeki pompalı tüfekle direnip teslim olmayan kiracı için bölgeye özel hareket polisi çağırıldı. Müdahaleye hazırlanan polis ekiplerini gören kiracı M.B. evin terasına çıkıp aynı pompalı tüfek ile intihar etti. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi. (İHA)

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Bursa
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